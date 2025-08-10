Retan al PSOE a «dar la cara» ante el caos ferroviario y los atascos en la autopista entre Sevilla y Cádiz

El vicesecretario de Formación del PP andaluz y portavoz del Grupo Popular en la Comisión de Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa del Parlamento andaluz, José Ricardo García, ha retado este domingo al Partido Socialista andaluz a «que rompa el silencio, dé explicaciones y dé la cara ante las miles de personas que se han quedado tiradas en las vías del tren en estos días y meses pasados» y ante las personas afectadas por los atascos que se producen estos días en la AP-A y en la A-49, que comunica la capital de Andalucía con las provincias de Cádiz y Huelva, respectivamente.

En declaraciones a los medios de comunicación durante su asistencia al acto homenaje a la figura de Blas Infante en Sevilla con motivo del 89 aniversario de su fusilamiento en agosto de 1936 , García ha subrayado los problemas que se viven en Andalucía, tanto en el ámbito del servicio ferroviario como en las citadas carreteras, «donde los chapuces están siendo los protagonistas», según una nota de este partido.

Ha asegurado que «Andalucía no está para chapuces, ni está para carteles de disculpen las mejoras», antes de aludir a la situación que se produce con la financiación autonómica.

Ha apuntado que «Andalucía tampoco está para quedarse atrás con esa financiación autonómica de más de 1.500 millones de euros que le debe el Gobierno central, que es del bosillo de todos los andaluces». A su juicio, defender una financiación justa para nuestra comunidad, «eso es defender el andalucismo».

Para García, Andalucía «tampoco se puede quedar atrás con el agravio comparativo que están haciendo con los casi 700 menores inmigrantes que han mandado a nuestra tierra, que por supuesto que los acogemos, pero que nos manden recursos, que nos manden financiación y que también haya igualdad con las demás comunidades autónomas», de manera que también Cataluña y el País Vasco reciban a estos menores inmigrantes y no sólo Andalucía y otras comunidades, ha explicado.

El parlamentario popular ha solicitado a los socialistas que den «explicaciones de los 680 millones de euros de los ERE y de dónde fueron destinados los dineros de la FAFFE que fueron cargados a esas tarjetas», al tiempo que les ha urgido a que «den explicaciones de las mordidas del Puente del Quinto Centenario».

Frente al «ruido» y la «confrontación política con el Gobierno de Andalucía» del PSOE, «está un gobierno -el andaluz-- que crea empleo», ha enfatizado el dirigente del PP-A.

«El 80% de las empresas que se registraron el año pasado en la Seguridad Social son andaluzas. Más de 270.000 familias, hogares de Andalucía completos, están trabajando. Estamos generando empleo, somos atractivos para las empresas», ha citado como ejemplos.

«Andalucía es una tierra de progreso. Estamos invirtiendo más que nunca en sanidad, más que nunca en educación, más que nunca en políticas sociales. Y eso es andalucismo. Eso es apostar por el futuro de los andaluces. Y apostar por la unidad y por la igualdad era la realidad del sueño de Blas Infante. Y por supuesto, esa realidad es la que se está consiguiendo con el gobierno de Juan Manuel Moreno», ha apostillado.