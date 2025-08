Los restaurantes de Cádiz sufren una caída de las ventas en julio y Horeca tiene claro el motivo

La patronal del sector de la hostelería en la provincia de Cádiz, Horeca, ha estimado que un 40% de los locales de restauración de la zona han experimentado una caída en las ventas, algo que se ha achacado a la climatología del mes de julio, con elevadas temperaturas en la primera quincena y el viento de poniente en la segunda, que ha dejado más sensación «de frío» entre los posibles clientes.

En declaraciones a Europa Press, Antonio de María, presidente de Horeca Cádiz, ha considerado esto «una mala noticia» aunque aclarando que «un 60%» de los bares y restaurantes se han mantenido «igual o mejor» en cuanto a las ventas.

A este respecto, el responsable de los hosteleros gaditanos ha explicado que esta caída no puede atribuirse únicamente a que los clientes hayan hecho menor gasto sino también a que haya habido «más o menos gente» en la provincia de Cádiz, pero que «en términos generales parece que hay una cierta predisposición a que caigan las ventas un poco» este verano.

No obstante, ha aclarado que la temporada estival aún no ha finalizado y que no será hasta entonces cuando ya se pueda hacer un balance de volumen de ventas en el sector de la restauración de la provincia.

Así, ha vuelto a comentar que las altas temperaturas de julio, con días con «más de 40 grados» y «un calor terrible», ha podido afectar a las comidas que se dan en terrazas, mientras que el viento de poniente de la segunda quincena del mes, con temperaturas «más frescas» por las noches también ha podido influir en estos establecimientos.

Cabe recordar que la provincia cerró el mes de julio con el 88,52% de ocupación hotelera, algo más de dos puntos que en el mismo mes del pasado año, cuando se alcanzó el 86,26%. En cuanto a la previsión para esta primera quincena de agosto se situaba en el 89,57%, algo más baja que la ocupación real de la primera quincena del mismo mes de 2024, que estuvo en el 91,85%.