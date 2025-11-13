El restaurante de un pueblo de Cádiz en el que te sentirás como una criatura mágica: «Tiene una decoración encantada y cocina creativa»

La Sierra de Cádiz es un lugar privilegiado para comer. Los numerosos pueblos que se encuentran en esta zona de la provincia disponen de un sinfín de bares y restaurantes que cuentan con una oferta gastronómica única. Uno de ellos se encuentra en la localidad de El Bosque y es muy conocido, sobre todo, por su peculiar decoración.

Se trata del restaurante La Casa del Duende, uno de los más populares de este municipio gaditano. Se encuentra en la Avenida La Vega y tiene gran popularidad debido a su fantástica carta y su ambientación, ya que el establecimiento simula ser una especie de casa de duendes, de ahí su nombre.

Así es el restaurante La Casa del Duende

Tanto la terraza como el interior del restaurante están decorados con todo tipo de elementos relacionados con el mundo de los duendes. Desde figuras de todos los tamaños hasta setas, troncos de árboles pegados a las paredes y un sinfín de plantas y enredaderas que cubren por completo el local. El objetivo no es otro que intentar que los comensales sientan que están dentro de un bosque habitado por duendes.

«Algunos dicen que los duendes viven en el bosque, pero aunque, en parte llevan razón, no están del todo en lo cierto… Es una pequeña confusión; la verdad es que vienen en El Bosque, en la Sierra de Cádiz, en este restaurante que, como su nombre indica, es la Casa del Duende», afirma el restaurante en su página web.

Una usuaria de tiktok llamada @aileon_96 ha compartido recientemente un vídeo donde muestra algunas imágenes del restaurante, al que define de la siguiente manera: «Ambientando en el hogar de estas criaturas mágicas, con decoración encantada y cocina creativa con productos de la zona».

Su oferta gastronómica

El restaurante La Casa del Duende no solo es conocido por su peculiar decoración, también es muy famoso por su increíble oferta gastronómica. La carta incluye un gran número de elaboraciones muy creativas que están realizadas con productos de la zona. Desde entrantes de todo tipo hasta pescados, carnes de gran calidad e incluso una serie de postres que ellos mismos definen como 'Golosinas de Willy Wonka'. Estos platos dulces, además, tienen temática relacionada con los duendes.

Restaurante La Casa del Duende Ubicación: El Bosque (Cádiz)

Dirección: Avenida La Vega, 17

Tlf para reservar: 956 71 61 35

Se trata, por tanto, de una opción muy recomendable para las personas que tengan pensado visitar la zona próximamente y quieran disfrutar de una oferta gastronómica única, además de experimentar la sensación de visitar un bosque encantado donde habitan duendes de todo tipo.