El récord de visitantes en la provincia reaviva el debate sobre la tasa turística

El turismo continúa marcando récords en España y, dentro de ese mapa, la provincia de Cádiz se ha consolidado como uno de los grandes referentes nacionales. Miles de visitantes, tanto nacionales como internacionales, colman cada verano sus playas y multiplican la población de sus municipios costeros, desde Sanlúcar hasta Tarifa.

Una industria que genera empleo y riqueza, pero que también tensiona servicios públicos, encarece el acceso a la vivienda y reabre un debate complejo: la conveniencia de implantar una tasa turística.

Los ayuntamientos gaditanos reconocen que la llegada masiva de visitantes pone contra las cuerdas sus presupuestos. Plantillas dimensionadas para poblaciones mucho más reducidas deben atender en julio y agosto una demanda que se multiplica. La presión no solo recae en los consistorios: sanidad, seguridad y mantenimiento urbano, competencias en manos de la Junta de Andalucía o del Gobierno central, también se resienten.

El dilema es claro: cómo financiar el sobrecoste que implica recibir a cientos de miles de visitantes sin que recaiga exclusivamente sobre los vecinos. Esta presión se refleja en la limpieza urbana, el transporte público, la recogida de residuos y la seguridad ciudadana, servicios que duplican e incluso triplican su carga habitual en ciudades costeras como El Puerto, Chiclana o Cádiz capital.

La llamada tasa turística –ya implantada en comunidades como Baleares y Cataluña– aparece como la opción más directa para compensar los costes derivados de la afluencia masiva de visitantes. Allí, la recaudación se destina a financiar la conservación del entorno y reforzar servicios ligados al turismo. En Baleares, por ejemplo, la ecotasa oscila entre 1 y 4 euros por persona y día, mientras que en Cataluña va de 0,45 a 2,25 euros por persona y noche, con un recargo adicional en Barcelona. La medida se aplica a hoteles, apartamentos turísticos e incluso cruceros. En Cádiz, sin embargo, la propuesta sigue en el aire. Actualmente, no existe una tasa turística en Andalucía, ya que la Junta ha rechazado su implantación al considerar necesario un consenso previo con los municipios y el sector.

Por tanto, los viajeros que se alojan en establecimientos de la región no abonan ningún recargo adicional. No obstante, el debate continúa abierto en ciudades como Cádiz, cuyo Ayuntamiento ya ha reconocido que la tasa «llegará en algún momento».

Por municipios

Algunos municipios gaditanos han comenzado a mover ficha. Chiclana, uno de los destinos turísticos por excelencia, aprobó en Pleno instar a la Junta a regular la tasa turística. Además, ha puesto en marcha medidas complementarias, como la creación de una zona naranja estival junto a la playa, para que sean los turistas —y no los residentes— quienes asuman el coste del aparcamiento. También ha reforzado los contratos de recogida de residuos, adaptándose a una población que se multiplica por tres durante la temporada estival. De hecho este pasado jueves informaba que ha recaudado 1,4 millones de euros con la implantación de la zona naranja. Esta medida se activó en junio y que aún permanece vigente hasta el próximo 30 de septiembre, con 8.757 plazas de estacionamiento regulado.

En El Puerto, su alcalde y vicepresidente de la Diputación, Germán Beardo, propone una alternativa diferente: transferencias de recursos desde el Estado. Según Beardo, municipios como Madrid, que se vacían en verano, siguen recaudando impuestos mientras ciudades costeras se ven desbordadas con el mismo presupuesto de invierno. Su planteamiento apunta a una redistribución equitativa que permita mantener servicios públicos de calidad sin recurrir necesariamente a un tributo directo a los turistas.

Otros consistorios, como el de San Fernando, mantienen la cuestión en un segundo plano. Aunque hubo debate inicial sobre la tasa y la proliferación de pisos turísticos, hoy no figura entre las prioridades políticas inmediatas. Cádiz capital, en cambio, muestra vaivenes en su postura: el récord de visitantes en la provincia

El concejal de Urbanismo, José Manuel Cossi, reconoce que la tasa «llegará en algún momento», aunque sin fijar plazos ni detallar un plan de aplicación. El Ayuntamiento ha manifestado que cualquier decisión se hará de forma consensuada con el sector turístico.

Desde la patronal, la oposición a la tasa es firme. La Confederación de Empresarios de Cádiz, advierte que la implantación de un tributo adicional podría restar competitividad al destino. Recuerda que en la Comunidad Valenciana la tasa se derogó tras no cumplir expectativas, lo que evidencia losriesgos de imponer un nuevo impuesto en un sector en expansión.

Antonio de María, presidente de Horeca, coincide y subraya que antes de tomar cualquier decisión debe analizarse en detalle el impacto real. «Aquí no se está pagando un servicio concreto; al contrario, la provincia se beneficia del turismo», señala. De María defiende un enfoque alternativo: promover un turismo más equilibrado a lo largo del año, desestacionalizando la demanda para que no se concentre únicamente en los meses de verano.

La provincia de Cádiz cerró agosto de 2025 con una ocupación hotelera media del 92,15%, mejorando en medio punto porcentual los registros del año anterior, según los datos de Horeca Cádiz. Zahara de los Atunes lideró la provincia con un 96,8%, ocho puntos más que en 2024, seguida de Conil de la Frontera (95%) y Rota (94%). Chiclana y Cádiz capital alcanzaron el 93%, mientras que Algeciras, Chipiona y Sanlúcar rondaron el 92%. Por debajo de la media se situaron San Fernando (88%) y El Puerto de Santa María (85%), mientras que Jerez de la Frontera, en el interior, cerró agosto con un 90%, tres puntos más que el año pasado.

Para septiembre, Horeca proyecta una desaceleración habitual tras el pico estival, con una ocupación media provincial del 82%. Conil y Chiclana se mantendrán por encima del 90%, Sanlúcar alcanzará el 85% y El Puerto registrará la mayor caída, con un 67% frente al 81% del año pasado. Cádiz capital también descenderá, hasta el 82%, diez puntos menos que en septiembre de 2024. Otros municipios, como Vejer de la Frontera, continúan al alza, reflejando un interés creciente por destinos rurales y costeros alternativos.

Destinos muy cotizados

El Puerto de Santa María se ha convertido en uno de los destinos más cotizados de la costa gaditana. La demanda turística se dispara cada verano, y con ella, los precios. Durante los meses de julio y agosto, alojarse en una vivienda vacacional en zonas como Valdelagrana, La Puntilla o Vistahermosa ha superado los 2.000 euros por semana, según portales especializados. Mientras que alquilar por quincenas ha costado de media 1.300 euros, con tarifas aún mucho mayores en enclaves exclusivos.