La zona naranja de Chiclana recauda 1,4 millones de euros este verano

El Ayuntamiento de Chiclana ha recaudado 1,4 millones de euros con la implantación este verano de la zona naranja para los aparcamientos próximos a sus playas, una medida que se activó en junio y que aún permanece vigente hasta el próximo 30 de septiembre, con 8.757 plazas de estacionamiento regulado.

Más de la mitad de los costes de los servicios de funcionamiento y mantenimiento de la playa se sufragará con lo recaudado con el IBI diferenciado y la zona naranja.

El alcalde de Chiclana, José María Román, se ha referido a la implantación del cobro del IBI diferenciado a los hoteles, aparcamientos subterráneos y grandes superficies comerciales, así como la zona naranja, medidas puestas en marcha en el presente año por el Gobierno municipal.

Así, ha detallado que los ingresos por la aplicación del IBI diferenciado han sido de 1.650.186,91 euros, mientras que los ingresos por la implantación de la zona naranja ascienden a 1.400.982,12 euros. Esto supone unos ingresos de «más de tres millones de euros» para el mantenimiento de las playas que «hasta ahora pagaban con sus impuestos los chiclaneros y chiclaneras».

Recaudación para el mantenimiento de la playa

En ese sentido, ha recordado que el coste de los servicios de funcionamiento y mantenimiento de la playa en este 2025 asciende a 5,7 millones de euros, por lo que «más de la mitad de dicho coste será sufragado con los nuevos ingresos y que no afectan a la ciudadanía»

«Esto nos permitirá destinar tres millones de euros más para la ejecución de otros proyectos de los que se beneficiarán los chiclaneros y chiclaneras, teniendo así disponibilidad presupuestaria para seguir atendiendo a otros asuntos de la ciudad con el presupuesto municipal», ha especificado el alcalde.

Hasta ahora, esos casi seis millones de euros los paga la ciudadanía de Chiclana, un coste que ahora se reduce para ellos con la introducción este año del IBI diferenciado y la zona naranja, «que no afecta a la ciudadanía en general», en palabras del alcalde.

Como ha expuesto, el IBI diferenciado hace que los hoteles, los aparcamientos subterráneos y las grandes superficies comerciales «paguen un coeficiente mayor que el conjunto de viviendas de la ciudad», recaudando este año 1,6 millones de euros.

Con respecto a la zona naranja, José María Román ha asegurado que «no ha sido perjudicial para el turismo en el municipio», algo que en su opinión «lo demuestran» los datos de ocupación, que ha superado las de 2024.

«Hemos demostrado que los chiclaneros y chiclaneras estaban exentos de pagar por aparcar en la playa y sólo lo han abonado las personas cuyos vehículos no pagan el impuesto en Chiclana y vienen a disfrutar de La Barrosa», ha aclarado José María Román, quien ha considerado «importante» que quienes vienen de otros lugares «nos ayuden a sufragar los costes de funcionamiento y mantenimiento de la playa».

Esa, ha señalado, es «la única forma legal para que las personas que visitan la localidad nos ayuden a afrontar estos gastos». Así, se estima que a finales de septiembre la recaudación de la zona naranja será de 1.400.982,12 euros.

José María Román ha hecho hincapié en que« el trabajo conjunto y transversal» de todo el Gobierno Municipal para «tomar decisiones que han sido importantes para la ciudad», como la creación de estas dos medidas, «pueden contribuir a financiar estos servicios».

«Esto nos hace mantener un equilibrio y tener capacidad de recursos para seguir invirtiendo y dando más servicio a la ciudad», ha concluido.

