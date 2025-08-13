Así ha quedado la Sierra de la Plata tras el incendio: «Se me parte el corazón»

LA VOZ DE CÁDIZ Tarifa 13/08/2025 a las 13:09h. Compartir Copiar enlace

Facebook

X

Whatsapp

Email Esta funcionalidad es sólo para registrados Iniciar sesión

El vídeo se ha propagado en redes sociales en cuestión de horas. Grabado por una vecina y compartido en TikTok, muestra una panorámica desoladora: colinas ennegrecidas, árboles convertidos en esqueletos y un silencio que pesa más que el humo. La autora, con la voz quebrada, solo acierta a decir: «Se me parte el corazón». No es para menos. La Sierra de la Plata, uno de los parajes más emblemáticos del litoral gaditano, ha quedado herida tras el incendio forestal declarado este lunes.

Las llamas se iniciaron poco antes de las dos de la tarde en la zona de la Cueva del Moro y, empujadas por el viento de levante y las altas temperaturas, se propagaron a gran velocidad. En apenas minutos, el fuego obligó a desalojar a más de 900 personas de viviendas, urbanizaciones y hoteles cercanos a Atlanterra y Zahara de los Atunes. La única vía de escape colapsó, y el operativo de emergencia se multiplicó para evitar una tragedia mayor.

En el dispositivo intervinieron catorce medios aéreos, cerca de 150 efectivos en tierra y brigadas especializadas. La noche del martes, el incendio pudo ser estabilizado, aunque ya había arrasado más de 300 hectáreas.

El impacto emocional es evidente. Quienes conocían la Sierra de la Plata en su esplendor hablan de una herida abierta en el paisaje. El vídeo viral no solo documenta el daño, sino que se ha convertido en un grito de impotencia compartido por vecinos y amantes de la zona. La pérdida no es solo ambiental: el incendio ha puesto en riesgo abrigos con pinturas rupestres milenarias, parte del patrimonio cultural del Parque Natural del Estrecho.

Las primeras investigaciones apuntan a un origen intencionado, lo que ha encendido aún más la indignación ciudadana. Autoridades y colectivos ecologistas reclaman medidas urgentes de vigilancia, ordenación y prevención, especialmente en un municipio que en verano multiplica por tres su población y en el que la presión turística convive con un entorno natural extremadamente vulnerable.

Hoy, la Sierra de la Plata huele a ceniza y a rabia contenida. El vídeo de TikTok sigue circulando, no como simple recuerdo, sino como una advertencia: la belleza que damos por sentada puede desaparecer en cuestión de horas.

Más temas:

Tarifa

TikTok