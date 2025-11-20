Así ha quedado el garaje calcinado en Puerto Real

El susto en la madrugada de este jueves en Puerto Real ha sido enorme con el incendio en un garaje comunitario con siete personas heridas y 30 coches calcinados.

Según la evaluación realizada por los bomberos junto a la arquitecta municipal, se han clausurado varias viviendas por posibilidad de sufrir afectaciones por los daños estructurales que ha sufrido el edificio.

Aunque el resto de viviendas quedan accesibles, no son habitables al no disponer de instalación de agua o de saneamiento.

Las imágenes de cómo ha quedado el garaje tras el incendio son impresionantes con vehículos calcinados y el suelo lleno de escombros. De hecho, cuatro efectivos bomberos siguen trabajando en el desescombro del garaje