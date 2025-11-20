Incendio en un garaje comunitario en Puerto Real: siete heridos y al menos una treintena de coches calcinados

Siete personas han sido atendidas por los servicios sanitarios y una de ellas ha precisado traslado hospitalario tras un incendio registrado en la madrugada de este jueves 20 de noviembre en un garaje subterráneo de un edificio en la localidad gaditana de Puerto Real, según informa el 112, perteneciente a la Agencia de Emergencias de Andalucía.

Varios vecinos llamaron al teléfono 112 sobre las 02.40 horas para alertar de que estaba ardiendo un vehículo en un garaje subterráneo de un edificio en la calle Puerto Rico, en la barriada Río San Pedro. Acto seguido se activó de inmediato a Bomberos, Policía Local y Nacional, Cruz Roja y Centro de Emergencias Sanitarias.

Según ha informado Bomberos, durante la intervención todos los ocupantes del edificio de cinco plantas fueron desalojados por prevención y posteriormente pudieron volver a sus casas. El garaje ha ardido prácticamente en su totalidad, con un gran número de vehículos afectados (unos 30 coches y varias motos). Tras la extinción, efectivos de bomberos realizaron labores de ventilación y refresco.

Por su parte, los servicios sanitarios atendieron en el lugar a siete personas y una fue trasladada, de manera preventiva, por inhalación de humo, pero no hay que lamentar daños personales de consideración.

Los bomberos aún continúan en el lugar trabajando y nuevos efectivos se han incorporado para hacer el relevo a los compañeros. Además valoran también, junto con la arquitecta municipal, posibles daños estructurales.