«Puede llover en Semana Santa, pero hoy es imposible saberlo»

Cádiz ha sufrido los efectos de cuatro borrascas en apenas veinte días. Las lluvias llegaron a la provincia coincidiendo con la final del COAC y con el inicio oficial del carnaval, que estuvo pasado por agua. Los cofrades empiezan a mirar recelosos al cielo, pidiendo un respiro de cara a la Semana Santa, ya que el pasado año multitud de hermandades no pudieron procesionar debido a las inclemencias meteorológicas.

Los meteorólogos reiteran continuamente que es complicado hacer una previsión con exactitud para un plazo de tiempo superior a una semana; aun así, hay quien se adelanta en dar un parte meteorológico de cara a Semana Santa.

Manu Salguero, meteorólogo (@EltiempoenCádiz), afirma que «es imposible saber si va a llover en Semana Santa». No obstante, señala que «sí que se empiezan a ver tendencias climáticas, no meteorológicas, que no es lo mismo». No se vislumbra «un abril muy lluvioso; es muy difícil que se cumpla un mes de abril como está siendo marzo, es muy difícil», pero «parece ser que no viene un abril muy seco».

En definitiva, si la Semana Santa «cae a mitad del mes de abril, pues es normal que en esa fecha, en siete días, a lo mejor pueda llover en uno o dos días, eso sí se puede saber», pero «¿Qué día es el que va a llover? Pues eso no se sabe, eso es imposible, eso se puede saber una semana antes, que se empieza a ver con certeza».

El meteorólogo apunta a que «desde Aemet no han dicho nada de que vaya a llover o no en Semana Santa», y «aunque hubiera dicho algo, no lo va a decir, no puede decirlo porque no se sabe».

De cara al mes de abril, mes en el que se celebrará la Semana Santa, va a ser «normal», donde «tendremos días de mucho sol, pero que también tengamos las típicas tormentas primaverales», lo que «viene siendo normal es que la Semana Santa de este año, de toda la semana, pues a lo mejor llueve un par de días, pero a lo mejor puede llover por la mañana y no por la tarde, o por la noche y no por la mañana».

En palabras de Salguero, «que hayamos tenido un inicio de marzo muy lluvioso no implica para nada que vaya a seguir así hasta abril y que la Semana Santa vaya a ser así».

«Va a llover ahora y puede llover en Semana Santa también, pero hoy es imposible saberlo», destaca.

¿Por qué ha llovido tanto en Cádiz?

Es la pregunta que se hacen los gaditanos: ¿Por qué ha llovido sin descanso durante veinte días en la provincia?. Manuel Salguero explica que «las borrascas que normalmente circulan mucho más al norte de España, en latitudes más al norte, se han desplazado hacia el sur», ya que «ha habido un cambio de configuración atmosférica que no ocurre siempre».

El índice NAO es negativo, «se trata de un índice que mide la diferencia de presión entre la zona de las Azores e Islandia», y que «habitualmente es positiva y eso indica que en Andalucía, en el sur de España, en general, no suele llover tanto». Cuando la NAO «se convierte en negativa, cuando ese índice se convierte en negativo, significa que las borrascas tienen como la puerta abierta a que entren de forma mucho más directa y seguidas una detrás de otra».

El paso de cuatro borrascas por la provincia en veinte días «no es nada extraordinario», pero «tampoco ocurre todos los años, de vez en cuando es relativamente normal».

«Ha llovido poco»

Acabó el invierno, llegó la primavera y es momento de hacer balance. En primer lugar, «hay que diferenciar el invierno astronómico y el invierno meteorológico». El primero «acabó el jueves 20 de marzo, pero el meteorológico tuvo su fin el 28 de febrero, porque el invierno meteorológico comprende los meses de diciembre, enero y febrero».

«Ha llovido poco, bastante poco», asegura Salguero, quien agrega que «en ningún momento ha hecho frío, o casi en ningún momento ha hecho frío. Hemos tenidos muchos días con poco sol y la sensación de que hace frío, pero realmente las temperaturas no han sido muy bajas».

El invierno «ha sido más cálido de lo normal, cogiendo una referencia media de los últimos treinta años». En definitiva, «el mes de enero fue muy seco, diciembre fue también muy sexo, febrero también ha sido seco y en estos veinte días de marzo ha compensado», pero «la lluvia ha estado concentrada en marzo, porque antes ha llovido poco».