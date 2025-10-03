Uno de los pueblos más bonitos de Cádiz se convierte en un circuito esta semana para celebrar su tradicional carrera de coches

La Subida a Vejer, una de las pruebas de referencia en el calendario automovilístico provincial, celebra este próximo fin de semana -3, 4 y 5 de octubre- su edición número 41.

El presidente de Escudería Sur, Francisco García Galera, ha aportado los detalles de la competición, que llega con novedades importantes como que, por primera vez, se incluye como prueba puntuable en la Copa de Andalucía de Car Cross. Este es uno de los factores que influyen en que este año se bata el récord de participantes, con un total de 81 inscritos. De esta forma, ha explicado, se genera una caravana de participantes de en torno al millar de personas contando los miembros de cada uno de los equipos y sus acompañantes.

En concreto serán 65 turismos, 4 monoplazas y 13 vehículos de car cross los que recorran un trazado que cuenta con mejoras en su seguridad, tanto para los pilotos como para el público.

La 41 Subida a Vejer comienza este viernes 3 de octubre sobre las 20:30 horas, con la tradicional presentación de los equipos participantes, en la avenida de San Miguel. El programa deportivo arrancará con las verificaciones administrativas y técnicas en la mañana del sábado 4 de octubre y en torno a las 12:30 horas se cerrará la carretera de San Miguel al tráfico. Sobre las 12:45 de la tarde será el briefing del director de carrera y a las 13:30 horas dará comienzo la competición. Esta primera fase del sábado estará compuesta por dos mangas de entrenamientos y una manga de carrera, alargándose hasta las 19:00 horas aproximadamente. A continuación, los vehículos irán al parque cerrado, situado en el Parque del Viento.

Ya el domingo, a las 09:00 horas se cerrará de nuevo la carretera al tráfico y a las 10:00 arrancará esta nueva fase de la competición, con una tercera manga de entrenamientos y dos mangas de carrera que llevarán la prueba al filo de las 14:00 horas, para celebrarse una hora después el acto de entrega de premios.