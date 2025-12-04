Este pueblo de Cádiz organiza un Mercado Navideño en el que puedes ganar un premio de 900 euros para gastar en los negocios locales

Los diferentes municipios de la provincia de Cádiz están organizando durante estos días un gran número de actividades y eventos relacionados con la Navidad, como es el caso de Olvera, que este fin de semana celebra su tradicional Mercado Navideño. Se trata de una oportunidad única para todas las personas que tengan pendiente realizar las compras típicas de estas fechas tan señaladas.

Los vecinos y visitantes podrán disfrutar de una jornada muy animada llena de actividades en la que, además, tendrán la oportunidad de ganar algunos de los dos premios de 900 y 400 euros para gastar en los negocios locales durante ese mismo día. El Mercado Navideño de Olvera se celebrará el sábado 6 de diciembre desde las 10:00 hasta las 20:00 horas en las calles Llana, Victoria y Plaza de Andalucía.

Programación completa

El Ayuntamiento de Olvera ha preparado una extensa programación de actividades para esta jornada. Los asistentes podrán disfrutar de un taller de adornos navideños, un pasacalles y dos zambombas, además, de los dos sorteos en los que se concederán los premios económicos para poder gastar en los negocios colaboradores.

Agenda: De 11.30 a 13.00 horas: Taller Crea tu adorno navideño personalizado (Patio de la UNED)

12.00 horas: Primer Sorteo del VI Rally de Compras (400€) (C/ Llana)

12.30 horas: Pasacalles navideño (C/ Llana)

13.00 horas: Zambomba Soniquete por Navidad (Plaza de Andalucía)

17.00 horas: Segundo Sorteo del VI Rally de Compras (900€) (C/ Llana)

De 17.30 a 18.30 horas: Taller Crea tu adorno navideño personalizado (Patio de la UNED)

17.30 horas: Zambomba Mi Andalucía en Navidad con Cristian Soto (Plaza de Andalucía)

Cartel del evento ayto. olvera

VI Rally de Compras

Durante el Mercado Navideño tendrá lugar la sexta edición del Rally de Compras, una actividad pensada para fomentar el negocio local de Olvera. Las personas que realicen compras en alguno de los 44 establecimientos adheridos recibirán un bono de participación con el que participarán en el sorteo de un primer premio de 900€ y un segundo premio de 400€. Ambos se podrán gastar en cualquiera de los comercios participantes.

Lista de comercios: Modas Tentación

Babyatelier

Librería San Miguel

Jimena Shop

Zócalo

Salas Joyeros

Acento

Modas Mari

Corrales Sport

Modas y Cortinas Reme Periáñez

Con Encanto Para Ti

Molino El Salado

Parafarmacia Mercado

Embutidos Tradicionales Conejo e Hijos

Estanco Juana Gutiérrez Otero

El Salón de Lada

Ferretería Santa Ana

Supermercado y Congelado Reme

Administración de Lotería Nº1 Nuestra Señora de los Remedios

Floristería Mercado

Estando del Calvario

Rágara

La Dehesa del Ibérico

Muebles Reme Pernía

Moda Hogar Mª José

Pastelería La Gloria

La Tarara

La Parra Calzados y Complementos

Electromuebles La Tejera

Ferretería Malpi

Franzarzuela Fotografía

Joyería Ani

José Luis Corrales

Trastevere

Marimarshop

Oficina de Turismo

Joyas Irene

Mi Panal

Quesos y Chacinas MD

Magia Pintada

Pedro Ales

Amatista (La Energía de los Minerales)

La Casa del Monedero

Óptica Nuestra Señora de los Remedios

«¡Apunta esta fecha en tu agenda y ven a disfrutar de la Navidad más auténtica en Olvera!», indican desde el Ayuntamiento de la localidad gaditana, animando a todo el mundo a participar en esta jornada donde será posible disfrutar de un ambiente festivo único.