Este pueblo de Cádiz organiza un Mercado Navideño en el que puedes ganar un premio de 900 euros para gastar en los negocios locales

Los diferentes municipios de la provincia de Cádiz están organizando durante estos días un gran número de actividades y eventos relacionados con la Navidad, como es el caso de Olvera, que este fin de semana celebra su tradicional Mercado Navideño. Se trata de una oportunidad única para todas las personas que tengan pendiente realizar las compras típicas de estas fechas tan señaladas.
Los vecinos y visitantes podrán disfrutar de una jornada muy animada llena de actividades en la que, además, tendrán la oportunidad de ganar algunos de los dos premios de 900 y 400 euros para gastar en los negocios locales durante ese mismo día. El Mercado Navideño de Olvera se celebrará el sábado 6 de diciembre desde las 10:00 hasta las 20:00 horas en las calles Llana, Victoria y Plaza de Andalucía.
Programación completa
El Ayuntamiento de Olvera ha preparado una extensa programación de actividades para esta jornada. Los asistentes podrán disfrutar de un taller de adornos navideños, un pasacalles y dos zambombas, además, de los dos sorteos en los que se concederán los premios económicos para poder gastar en los negocios colaboradores.
Agenda:
-
De 11.30 a 13.00 horas: Taller Crea tu adorno navideño personalizado (Patio de la UNED)
-
12.00 horas: Primer Sorteo del VI Rally de Compras (400€) (C/ Llana)
-
12.30 horas: Pasacalles navideño (C/ Llana)
-
13.00 horas: Zambomba Soniquete por Navidad (Plaza de Andalucía)
-
17.00 horas: Segundo Sorteo del VI Rally de Compras (900€) (C/ Llana)
-
De 17.30 a 18.30 horas: Taller Crea tu adorno navideño personalizado (Patio de la UNED)
-
17.30 horas: Zambomba Mi Andalucía en Navidad con Cristian Soto (Plaza de Andalucía)
VI Rally de Compras
Durante el Mercado Navideño tendrá lugar la sexta edición del Rally de Compras, una actividad pensada para fomentar el negocio local de Olvera. Las personas que realicen compras en alguno de los 44 establecimientos adheridos recibirán un bono de participación con el que participarán en el sorteo de un primer premio de 900€ y un segundo premio de 400€. Ambos se podrán gastar en cualquiera de los comercios participantes.
Lista de comercios:
-
Modas Tentación
-
Babyatelier
-
Librería San Miguel
-
Jimena Shop
-
Zócalo
-
Salas Joyeros
-
Acento
-
Modas Mari
-
Corrales Sport
-
Modas y Cortinas Reme Periáñez
-
Con Encanto Para Ti
-
Molino El Salado
-
Parafarmacia Mercado
-
Embutidos Tradicionales Conejo e Hijos
-
Estanco Juana Gutiérrez Otero
-
El Salón de Lada
-
Ferretería Santa Ana
-
Supermercado y Congelado Reme
-
Administración de Lotería Nº1 Nuestra Señora de los Remedios
-
Floristería Mercado
-
Estando del Calvario
-
Rágara
-
La Dehesa del Ibérico
-
Muebles Reme Pernía
-
Moda Hogar Mª José
-
Pastelería La Gloria
-
La Tarara
-
La Parra Calzados y Complementos
-
Electromuebles La Tejera
-
Ferretería Malpi
-
Franzarzuela Fotografía
-
Joyería Ani
-
José Luis Corrales
-
Trastevere
-
Marimarshop
-
Oficina de Turismo
-
Joyas Irene
-
Mi Panal
-
Quesos y Chacinas MD
-
Magia Pintada
-
Pedro Ales
-
Amatista (La Energía de los Minerales)
-
La Casa del Monedero
-
Óptica Nuestra Señora de los Remedios
«¡Apunta esta fecha en tu agenda y ven a disfrutar de la Navidad más auténtica en Olvera!», indican desde el Ayuntamiento de la localidad gaditana, animando a todo el mundo a participar en esta jornada donde será posible disfrutar de un ambiente festivo único.
