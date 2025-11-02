El PSOE, tras la exclusión del Pleno de Diputación: «Ha tratado a los alcaldes como si fueran de la kale borroka»

El vicesecretario general de la CEP del PSOE y portavoz del grupo socialista en la Diputación de Cádiz, Javier Pizarro, ha lamentado que transcurra la semana sin que la presidenta de la institución, Almudena Martínez del Junco, haya pedido disculpas a los alcaldes del PSOE que, durante el pasado Pleno, «quedaron relegados tras un cordón y bajo la vigilancia de un seguridad que les impidió acceder al salón de plenos», a pesar de haber solicitado formalmente su asistencia como público al servicio de protocolo.

Así, ha calificado el hecho como «un exceso de la presidenta, una situación inédita en la institución que sorprendió a propios y extraños, dejando a todos atónitos», y ha subrayado en un comunicado que «su comportamiento fue indignantemente antidemocrático y completamente fuera de lugar en una institución pública».

En este sentido, ha criticado que «ha tratado a representantes y autoridades municipales como si fueran miembros de la kale borroka. Todos ellos merecen, además de una explicación, las disculpas personales de la presidenta», ha añadido, recordando que »incluso se solicitaron refuerzos de seguridad para ese día, como si se temieran altercados». »Sobre todo, esperamos que un episodio así no se repita jamás en lo que debe ser la casa de todos los gaditanos», ha apostillado.

El portavoz socialista ha rechazado las excusas ofrecidas sobre aforo completo, señalando que esta misma semana se celebró un acto en el Salón Regio donde «se añadieron sillas para atender todas las solicitudes de público». «Lo que ocurrió aquel día es que, sabiendo que habíamos solicitado asistencia para 16 personas, miembros del PP, entre asesores y no asesores, ocuparon todas las sillas del público para justificar la denegación que nos habían dado», ha explicado Pizarro.

El dirigente ha lamentado que «el PP se entretenga en este tipo de estrategias absurdas en lugar de centrarse en lo verdaderamente importante: las reclamaciones de los alcaldes para lograr un reparto justo de los fondos de la Diputación».

«Nuestros alcaldes fueron allí para defender los intereses de sus vecinos», ha subrayado Pizarro, que también ha exigido al portavoz del PP, Juancho Ortiz, que se disculpe por los insultos proferidos contra los regidores socialistas durante la misma sesión plenaria, en la que se consumó «el séptimo atraco mediante modificación presupuestaria a los fondos de la Diputación por parte de La Línea 100% y el PP», ha concluido.