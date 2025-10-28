Un pleno exprés en la Diputación de Cádiz acaba en bronca con el abandono del PSOE

Los diputados del PSOE han abandonado el pleno extraordinario de la Diputación Provincial de Cádiz de este martes en el que se han aprobado dos modificaciones presupuestarias. Antes del inicio del debate, el portavoz del grupo socialista, Javier Pizarro, ha preguntado a la presidenta de la administración provincial, Almudena Martínez, el motivo por el que alcaldes y concejales no diputados del PSOE no podían acceder al pleno y tenían que quedarse fuera del Salón Regio «con un cordón, que es eso es algo que no se ha visto nunca en la historia de esta Diputación, que no permitan entrar a representantes de los ciudadanos de la provincia de Cádiz».

Desde el gobierno de la Diputación, Juancho Ortiz, vicepresidente primero, ha manifestado que únicamente se estaba cumpliendo «con el reglamento que ustedes aprobaron» y lo achacaban a una cuestión de aforo, «que si esta completo, dice el reglamento que no procede» y afirmaba que «es incierto aquello que usted dice que es la primera vez que se impide entrar a los alcaldes, yo le recuerdo la legislatura anterior el expresidente Ruiz Boix impidió el acceso a este pleno».

De nuevo Pizarro ha respondido al PP: «Entiendo que toda la gente que está sentada ahí han pedido permiso como nosotros vía comunicación anteriormente a los nuestros, entiendo que es así, que se ha mandado un correo a Protocolo y Presidencia antes y con nombre y apellidos. Ahí hay alcaldes y concejales del PSOE que venimos a denunciar una situación injusta». El grupo socialista ha criticado una nueva modificación presupuestaria que contempla subvenciones nominativas para distintos ayuntamientos y entidades de la provincia. Consideran que el reparto es desigual y favorece especialmente a La Línea 100x100 —socio de gobierno del PP— y a otros consistorios gobernados por los populares. Cabe recordar que, en el anterior pleno, el alcalde de Vejer y su equipo de gobierno protestaron portando carteles con el mensaje: «Señora presidenta, ¡Vejer existe!».

Protestas del alcalde de Vejer y sus concejales en el pleno de octubre L. V.

Ante estas quejas continuas del PSOE por el supuesto reparto injusto de las subvenciones nominativas a los distintos ayuntamientos de la provincia, Juancho Ortiz ha desgranado que los ayuntamientos gobernados por el PSOE han recibido 13,6 millones de euros desde que el gobierna el PP en Diputación, los municipios populares han sido correspondidos con 12 millones de euros, los de Izquierda Unida han percibido 7,3 millones de euros, mientras que otras localidades con otros gobiernos, hasta 5,5 millones de euros.

«Si no hay un motivo legal, si las personas que están ahí están acreditadas, yo me lo creería, pero creo que no hay petición por parte de las personas que están ahí, y solo queremos que estén hoy escuchando el pleno, no van a hacer nada. Solicito que se deje entrar a los representantes de estos municipios», ha añadido Pizarro.

La presidenta de la Diputación, Almudena Martínez, ha señalado que «aquí hay un aforo, siempre lo ha habido» y ante la crítica por parte del PSOE de que «esto no había pasado nunca», la presidenta ha afirmado que «la oposición que hay hoy no es la que ha había antes» y ha acusado al grupo socialista de querer «montar un escándalo» y ha repetido que «si no entran es porque no hay más aforo».

«Si esto antes no ha pasado es porque no venían los alcaldes a reventar el pleno, como vino el alcalde de Vejer a hacerse la foto y se fue«, ha señalado Almudena Martínez. Tras estas palabras de la presidenta de Diputación, el Javier Arana del PSOE, »como alcalde de la provincia de Cádiz« abandonaba el pleno porque »habéis dejado fuera a compañeros míos al principio de la escalera con una cuerda«. Abandonaban el Salón Regio todos los diputados provinciales del PSOE, y únicamente permanecía el portavoz, Javier Pizarro.

Juancho Ortiz ha manifestado que «se han ido porque no cobran dieta, si cobraran dieta se quedarían ahí».