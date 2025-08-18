El PSOE de Sanlúcar denuncia presuntas irregularidades en el teñido de la sal para las fiestas patronales

Pacote Pizarro, portavoz adjunto del grupo municipal socialista en Sanlúcar, ha comparecido en rueda de prensa para denunciar el oscurantismo con el que se ha llevado este año las labores de teñido de la sal y su posterior transporte. Este proceso siempre se ha realizado en un colegio público, donde además se podía visitar y ver como se realiza esta tradición.

No entendemos qué ha ocurrido este año para que se haya ocultado el lugar donde se han llevado a cabo los trabajos, es más incluso los trabajadores del ayuntamiento tenían instrucciones de no decir a nadie donde se estaba tiñendo la sal, las fotografías publicadas por Carmen Álvarez en redes sociales tampoco dejan ver donde se ha realizado, lo que muestra una clara intención por ocultarlo.

Ante esta falta de transparencia los socialistas pidieron la semana pasada toda la documentación relativa a la realización y contratación de estos trabajos sin que el gobierno de Carmen Álvarez haya dado respuesta.

Pizarro ha asegurado que desde la formación tienen claras sospechas de que presuntamente la empresa del hermano de un delegado del gobierno de Carmen Álvarez ha participado en ello, «siendo esto un hecho bastante grave, es más puede que esto haya ocurrido en otras ocasiones y para otras trabajos además de lo relativo a la sal».

Dada la importancia y las implicaciones que un hecho tan grave podría tener, «le exigimos a Carmen Álvarez que demuestre la transparencia de la que continuamente alardea dándonos acceso a toda la información de forma inmediata«.