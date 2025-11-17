La provincia de Cádiz recorta sus muertes en carreteras

La Subdelegación del Gobierno en Cádiz no ha acogido este lunes el acto institucional con motivo del Día Mundial en Recuerdo de las Víctimas de Siniestros de Tráfico, con la participación de la subdelegada del Gobierno, Blanca Flores, y la jefa provincial de Tráfico, Ana Cobos. La conmemoración, que corresponde oficialmente al tercer domingo de noviembre, se ha celebrado hoy por coincidir este año con jornada festiva.

Durante la intervención, Flores ha recordado que en 2024 la provincia gaditana registró 2.704 accidentes con víctimas, de los cuales 38 personas fallecieron, 236 resultaron heridas y requirieron hospitalización, y 3.794 sufrieron lesiones leves. «Tenemos que seguir caminando en ese objetivo común de reducir las muertes en carretera. Cada una de ellas es una tragedia», ha subrayado la subdelegada del Gobierno. Cabe destacar que en 2023 fueron 42 las víctimas, por lo que ha habido una pequeña merma.

Asimismo, Ana Cobos ha insistido en que las víctimas «no solo son personas fallecidas o lesionadas, sino también son talentos que se pierden en la sociedad». Ha reivindicado, además, la labor de las asociaciones que acompañan a los afectado.

Principal causa de mortalidad, la distracción

Flores también ha querido recordar que los accidentes de tráfico provocan más de un millón de muertes al año en el mundo y son la principal causa de mortalidad entre jóvenes de 15 a 29 años, destacando la importancia de las campañas de concienciación y de control que desarrolla la Dirección General de Tráfico y la Guardia Civil, incluyendo el plan director de formación en centros educativos. También ha señalado que factores climáticos como DANAs, tormentas o incendios contribuyen al deterioro de las carreteras y aumentan el riesgo de siniestros.

Por su parte, la jefa provincial de Tráfico, Ana Cobos, ha aseverado que este año se cumple el 20º aniversario del Día Mundial instaurado por Naciones Unidas en 2005. Y que, pese al incremento de desplazamientos —3,5 millones más este verano—, las cifras se mantienen o se reducen gracias a las medidas de seguridad. Aun así, ha advertido de que el objetivo marcado para 2030 es «muy exigente». Reducir a la mitad los fallecidos respecto a 2019, y para 2050, llegar a cero víctimas mortales.

Respecto a las causas más frecuentes de siniestros, Cobos ha mostrado que la distracción sigue siendo el principal factor, especialmente entre conductores de motocicletas y ciclomotores, considerados usuarios vulnerables junto a los peatones. De hecho, la Sierra de Cádiz continúa siendo una de las zonas con mayor concentración de motoristas.

Concentración por el Día Mundial en Recuerdos de las Víctimas de los Accidentes de Tráfico. FRANCIS JIMÉNEZ

Agradecimiento a la colaboración de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad

Por último, Flores y Cobos han agradecido la colaboración de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, policías locales, bomberos, servicios de emergencia y personal sanitario, cuyo trabajo «resulta esencial en la atención y prevención de accidentes». También han destacado la importancia de las medidas de seguridad laboral en empresas, la mejora del mantenimiento de las carreteras y la modernización de los vehículos.

El acto ha concluido con un minuto de silencio en memoria de todas las víctimas de siniestros viales, acompañado de un llamamiento final a la prudencia, la tolerancia cero al alcohol y drogas, y la responsabilidad al volante.