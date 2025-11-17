Muere un motorista en Puerto Real tras salirse de la vía en la A-4

Un motorista ha fallecido esta tarde en Puerto Real tras sufrir una salida de vía cuando circulaba por la carretera A-4 en dirección a Jerez de la Frontera, según ha informado el Servicio de Emergencias 112 Andalucía, perteneciente a la Agencia de Emergencias de Andalucía y adscrito a la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta.

El primer aviso llegó al teléfono 112 pocos minutos antes de las dos de la tarde, cuando varios testigos alertaron de que una moto se había salido de la calzada y su conductor había quedado herido. El accidente se produjo en el kilómetro 664 de la A-4, en sentido Jerez.

De inmediato, la sala coordinadora activó a la Guardia Civil de Tráfico, a Mantenimiento de la Calzada y a los profesionales del Centro de Emergencias Sanitarias (CES) 061, cuyos equipos sanitarios se desplazaron hasta el lugar del siniestro. Una vez allí, solo pudieron confirmar el fallecimiento del motorista.

Por el momento, no han trascendido más detalles sobre las circunstancias que rodean este trágico suceso.