El precio de los hoteles en Cádiz sube casi un 8% en un año

El precio de los hoteles en la provincia de Cádiz ha subido un 8% en un año. Así, la tarifa media en la región en octubre de 2025 fue de 124,30 euros, más de 20 euros por debajo de la media regional, fijada en 146,6 euros.

Los ingresos por habitación disponible (RevPAR), que es el principal indicador de la rentabilidad hotelera, han aumentado en octubre respecto al mismo mes de 2024, alcanzando una cifra 11,61% superior, con un ingreso de 64,78 euros por habitación. En este sentido, la provincia de Cádiz ha ascendido tres posiciones, ocupando ahora el cuarto lugar en el ranking de Andalucía.

En el caso de los puntos turísticos, la capital gaditana ocupa el noveno puesto en la clasificación andaluza de ingresos por tarifa media diaria, con 111,07 euros, lo que representa una caída del 4,20% con respecto a 2024.

Chiclana de la Frontera también figura en este ranking, con 107,40 euros, lo que supone un aumento del 4,29% en comparación con octubre del año pasado. Por otro lado, Chipiona se destaca con 104,66 euros, experimentando un notable incremento del 25,40% en su tasa interanual.

En cuanto a los ingresos por habitación disponible de los principales destinos turísticos, Chiclana lidera el ranking de municipios gaditanos en la lista andaluza, ocupando la octava posición con 89,07 euros, un aumento del 14,13% respecto a octubre de 2024. A continuación se encuentra Cádiz capital, con 84,99 euros, lo que implica una disminución del 2,71% en su tasa interanual.

Jerez también figura en la lista con 70,16 euros, logrando un aumento del 22,38% en octubre de 2025 en comparación con el mismo mes del año anterior. Conil de la Frontera, por su parte, presenta un incremento del 30,93% en su tasa interanual, alcanzando los 65,48 euros en octubre.

En cuanto a las zonas turísticas de Andalucía, la Costa de la Luz de Cádiz ha registrado en enero unos ingresos por habitación disponible de 67,31 euros, la segunda cifra más alta de la región, con un incremento del 12,07% en comparación con el año anterior. Sin embargo, sigue estando por debajo de los 109,86 euros de la Costa del Sol en Málaga.

En lo que respecta a la tarifa media diaria, la Costa de la Luz ha alcanzado los 99,86 euros, con una disminución del 6,18% con respecto a enero de 2024. A pesar de esta caída, mantiene la segunda posición a nivel andaluz, aunque nuevamente superada por la Costa del Sol de Málaga.