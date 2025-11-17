La falta de inversión en infraestructuras del Gobierno en Cádiz daña su potencial para grandes congresos

Cádiz busca desde hace años diversificar su oferta turística, aunque sin descuidar el tradicional turismo de sol y playa que durante décadas ha sido predominante en la región. Las instituciones trabajan en potenciar otros segmentos del sector para que los viajeros lleguen a la región durante los 365 días del año. La provincia se quiere hacer un hueco en otras áreas del turismo como el idiomático, gastronómico, de golf o de naturaleza. Por ejemplo, casi 4.000 extranjeros visitaron Cádiz en 2023 para aprender o mejorar el español con un gasto medio de 730 euros por semana. Por otro lado, el sector del cicloturismo, el turismo de bicicleta, creció un 8% en 2023 en la región. A su vez, un estudio elaborado por Dinamiza Asesora, en colaboración con la Diputación de Cádiz, certifica que el 'enoturista' (turista enólogo) gasta de media 236 euros al día en el Marco de Jerez para visitar las bodegas y museos de la Ruta del Vino. Este tipo de turismo se ha consolidado como el segundo motivo de viaje en Jerez, tan solo por detrás de las vacaciones y el ocio. El 94% de los 'enoturistas' volverían, durante su estancia visitan hasta tres bodegas de media y tienen una estancia superior a los siete días de media, con un gasto promedio de 236,41 euros.

El potencial de la provincia de Cádiz es único, una región con más de 300 días de sol al año y con una variedad geográfica sin igual, con algunas de las mejores playas de España y parajes naturales en la sierra, con una gastronomía referente, que alberga eventos culturales singulares, con una historia legendaria, pero a su vez, necesitada de unas infraestructuras, cuya ausencia merman la capacidad de crecimiento de la provincia. La región ha sido históricamente maltratada por las instituciones centrales, que no han mirado a Cádiz como destino de grandes inversiones en infraestructuras. Un ejemplo demoledor: la carretera N-340 es la vía más larga de España, que conecta Cádiz con Barcelona atravesando el Mediterráneo. El único tramo de la citada vía que no tiene dos carriles para cada sentido de la marcha está en la provincia, entre Vejer y Algeciras, un segmento de la carretera donde se concentran muchos vehículos todos los veranos y donde se producen multitud de accidentes todos los años.

Esta falta de infraestructuras y las dificultades para llegar a Cádiz por carretera, tren y avión está mermando sus opciones de crecer y afianzarse como destino para el turismo de congresos. Conocido también como turismo MICE (Meetings, Incentives, Conference and Exhibitions) es una rama del turismo enfocada en viajes que se realizan con fines profesionales, académicos, empresariales o asociativos, principalmente para asistir a congresos, convenciones, conferencias, ferias, seminarios o reuniones. Este medio ha podido constatar que varios organizadores de eventos de más de 1.000 personas han rechazado a Cádiz como sede de convenciones debido a la ausencia de infraestructuras y las dificultades en los desplazamientos que tienen estos organizadores, ponentes y asistentes para llegar a la provincia.

Solo el 0,07% de los turistas participaron en congresos

Mientras el número de turistas aumenta cada año en Cádiz, el turismo de congresos sigue encontrando dificultades para consolidarse en la provincia, registrando cifras inferiores a las de otros destinos andaluces.

Según el Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía, a nivel regional, el 2,1 % de los visitantes que llegaron a la comunidad autónoma en 2024 lo hicieron por motivos de trabajo o negocios, incluyendo la asistencia a ferias, congresos o convenciones.

En Cádiz, de los 6,3 millones de turistas registrados el pasado año, solo un 0,07 % viajaron para participar en algún congreso o convención, lo que representa 44.187 viajeros, según datos de la Junta.

Estas cifras contrastan notablemente con otros destinos andaluces. En Sevilla, el 5,7 % del total de turistas (324.930) asistieron a congresos; en Málaga, el porcentaje fue del 3 % (298.396); e incluso Córdoba registró un 4,4 % del total de visitantes (91.632).

Por su parte, en Granada se celebraron 283 eventos con más de 110.000 asistentes, generando un impacto económico directo de 121 millones de euros, lo que evidencia la gran diferencia con Cádiz en el ámbito del turismo de negocios.

Falta de infraestructuras del Gobierno

A pesar de todo su potencial, la falta de infraestructuras por parte del Gobierno deja a Cádiz en una clara posición de desventaja con respecto a otras regiones. En cuanto al viaje por carretera hasta Cádiz, la N-340 en el tramo entre Vejer y Algeciras es el único de España con un solo carril por cada sentido. Es la carretera más larga del país y conecta a la provincia por Barcelona. Por otro lado, el Ejecutivo de Sánchez ha adjudicado la redacción del proyecto para dotar a la AP‑4 de un tercer carril en el tramo entre Dos Hermanas y Las Cabezas de San Juan, en la provincia de Sevilla, unos 34,4 km, mientras que de Cádiz no hay noticias.

En cuanto a la línea ferroviaria, los empresarios reclaman desde hace años la llegada del AVE a la provincia, aunque el ministro de Transportes, Óscar Puente, desechó esta opción hace un año en una visita a Cádiz porque «nos va a suponer un montón de dinero». No obstante, dos tramos del AVE han costado más que traer a Cádiz la Alta Velocidad. Mientras las obras del AVE a Cádiz costarían entre 2.500 y 3.500 millones, la conexión entre Barcelona y Figueras alcanzó los 3.700 millones de euros, y la línea entre León-Asturias llegó a los 4.000 millones de euros.

Cádiz solo tiene conexión directa con Madrid por tren a través de los Alvia, con una duración de más de 4 horas y un precio que supera los 200 euros

A día de hoy, Cádiz solo tiene conexión directa con Madrid por tren a través de los Alvia, un viaje con una duración de 4 horas y 40 minutos, y con unos precios que pueden superar incluso los 200 euros la idea y la vuelta. La capital gaditana no tiene conexión directa con Málaga, y la única fórmula sería mediante un trasbordo en Sevilla. Por otro lado, Córdoba, por su situación geográfica tiene 34 conexiones directas por tren con Madrid con trenes Avlo, Alvia, Ave y otras 7 conexiones mediante la compañía 'lowcost' Ouigo.

A su vez, el Aeropuerto de Jerez no tiene vuelos directos con grandes ciudades de España como Valencia o Bilbao. Además, la compañía de 'lowcost' Ryanair abandonó la provincia de Cádiz en enero de 2025, cuando era la segunda empresa que más pasajeros movía en las terminales jerezanas. La alcaldesa de Jerez, María José García-Pelayo se ha mostrado muy crítica con Óscar Puente por la marcha de la aerolínea irlandesa, y ha señalado al ministro como culpable esta decisión.

«Hay modelos turísticos en los que quizás nos hemos relajado»

Cádiz ha sido históricamente un destino turístico de sol y playa, y esa alta demanda que ha permitido a la región «crecer de manera natural sin necesidad real de vender» ha propiciado que haya modelos turísticos «en los que quizás nos hemos relajado». Antonio Arcas, miembro de la Asociación Española de Expertos Científicos en Turismo y especialista en análisis, gestión y planificación turística, afirma que «lo que hemos hecho ha sido despachar», porque «no hemos tenido la necesidad real de vender».

«En Sevilla se han puesto las pilas en determinados modelos de negocio, como el turismo cultural, urbano o de congresos»

«En Cádiz hemos despachado, no vendido», mientras que «en Sevilla se han puesto las pilas en determinados modelos de negocio, como el turismo cultural, urbano o de congresos». Considera que Cádiz «no ha dejado de crecer gracias al turismo de litoral, de sol y playa, y como los cruceros llegaban y dejaban dinero, parecía suficiente». Sin embargo, advierte que «hoy el coste de oportunidad es muy elevado».

«No volvería a Cádiz a un congreso»

Nika Puhar es uróloga en el Hospital Universitario y Politécnico La Fe de Valencia. Esta joven eslovena acudió al LXXXVIII Congreso Nacional de Urología que se celebró en la capital gaditana entre los días 11 y 13 de junio. A pesar de que «Cádiz es una provincia que me gusta mucho», afirma que «no volvería a un congreso» por las dificultades que tuvo durante su estancia.

Nika Puhar junto a unos compañeros durante el congreso en Cádiz L. V.

Los primeros problemas llegaron para el viaje. «Como no hay conexión por avión, tuve que coger un vuelo desde Valencia a Sevilla y luego en coche hasta Cádiz» para el viaje de ida, mientras que para la vuelta «tuvimos que coger un tren a Sevilla y allí otro avión para volver a Valencia». Más de cinco horas de viaje.

Además, en Cádiz tuvo otro problema. «Las dos noches nos invitaron a cenar en el centro, y nuestro hotel estaba bastante lejos. Todas las noches nos tuvimos que volver andando porque no había taxis suficientes».

Cádiz como sede de congresos

A pesar del hándicap que suponen la falta de infraestructuras, la provincia de Cádiz quiere ser un referente en turismo de reuniones, incentivos, congresos y exhibiciones en el sur de Europa. En la web del Patronato de Turismo se recoge: «Una presentación de negocios en una bodega entre barricas centenarias, a bordo de un catamarán pasando frente a castillos, dunas y acantilados o en un palacete del siglo XVIII. Y después, tras una intensa jornada profesional, una tarde de desconexión en un hotel boutique frente al mar, dando un paseo por la playa o jugando al golf. Así es el turismo MICE en Cádiz, una experiencia que combina trabajo, inspiración y calidad de vida».

La provincia cuenta con más de 50 hoteles de 4 y 5 estrellas, algunos clasificados como Gran Lujo. Cádiz dispone además de más de 80 espacios singulares para eventos: bodegas históricas, casas señoriales y jardines palaciegos. Existen ya seis centros de congresos operativos, con previsiones de ampliación en los próximos años.