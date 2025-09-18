El PP, en tándem con la Asamblea Ciclista Bahía de Cádiz para pedir la conexión ciclo-peatonal entre la capital y Puerto Real

El Grupo Municipal Popular en el Ayuntamiento de Cádiz va a presentar una propuesta para el próximo pleno del día 25 de septiembre en la que instará al Ministerio de Transporte, Movilidad y Agenda Urbana a atender a las reiteradas peticiones de avanzar de una manera definitiva en el proyecto y ejecución de una conexión ciclo‑peatonal entre Cádiz y Puerto Real.

Los populares aseguran que un año más, «la Asamblea Ciclista Bahía de Cádiz sigue demandando una vía ciclo peatonal entre Cádiz y Puerto Real y es que el peatón y el ciclista no tienen posibilidad alguna de circular entre Cádiz y Puerto Real, a pesar de que ambos municipios están separados por menos de un kilómetro y medio de distancia y conectados por dos grandes infraestructuras viarias desde hace diez años, lo que no contribuye a la movilidad autónoma de las personas que no quieran utilizar un vehículo motorizado».

Añaden que «además de la Asamblea, son muchas las entidades, entre ellas este mismo Ayuntamiento en varias ocasiones, desde 2015, o el de Puerto Real, las que hemos instado al Ministerio de Transporte a poner en marcha esa conexión, en uno u otro puente».

Para el Grupo Municipal Popular, «se trata de una situación que se está prolongando demasiado en el tiempo, a pesar de que parece evidente y lógica su puesta en marcha».

Desde el PP apuntan que «en el Puente de la Constitución de 1812 existe actualmente un carril cerrado al tráfico que permanece sin uso. Su adecuación como vía ciclo‑peatonal permitiría avanzar de forma eficaz en una solución de movilidad sostenible entre Cádiz y Puerto Real. Por su parte, el Puente José León de Carranza ha sido objeto ya de varias propuestas orientadas a estudiar su posible adaptación a este mismo fin. Ambas infraestructuras son competencia estatal, y su adecuación a las necesidades actuales no debe seguir postergándose».

Los populares recuerdan que tanto la vigente Estrategia de Movilidad Segura, Sostenible y Conectada 2030 como la Estrategia Estatal por la Bicicleta, ambos aprobados por el Gobierno de España en 2021 proponen como objetivo promover una movilidad sostenible, aconsejando expresamente la creación de corredores interurbanos para desplazamientos no motorizados, de igual manera que lo hace el Plan de Infraestructuras de Transporte y Movilidad de Andalucía (PITMA 2030) de la Junta de Andalucía.

Además, insisten «justamente en Puerto Real, en el ámbito de Matagorda-Río San Pedro, se localizan algunos de los principales generadores de movilidad de carácter metropolitano en la Bahía (campus universitario, astillero y polígonos industriales de Bajo de la Cabezuela y Trocadero). Por lo tanto, parece necesario acometer ya, sin más dilación, esta actuación».