Cádiz vuelve a pedalear para reclamar una vía ciclista y peatonal en el Puente Carranza

La Asamblea Ciclista Bahía de Cádiz volverá a tomar las calles el próximo domingo 21 de septiembre de 2025 para reclamar una conexión ciclo-peatonal entre Cádiz y Puerto Real a través del puente Carranza. La iniciativa se enmarca dentro de la Semana Europea de la Movilidad (SEM) y busca visibilizar una demanda histórica de la ciudadanía.

La concentración está prevista a las 10:00 horas en la Glorieta Ana Orantes de Cádiz, con salida a las 10:30 horas rumbo a Puerto Real. El regreso partirá desde la calle Paraguay de esta localidad a las 12:30 horas, con llegada aproximada al C.D. Elcano de Cádiz a las 14:00 horas.

La actividad cuenta con el respaldo del Ayuntamiento de Cádiz, que instalará un punto de revisión de bicicletas en la plaza Ana Orantes entre las 9:30 y las 10:45 horas. La organización recuerda la obligatoriedad del uso del casco y seguir en todo momento las indicaciones del personal voluntario. Como en ediciones anteriores, se entregarán placas con lemas reivindicativos para colocar en las bicicletas.

Además, la Asamblea Ciclista ha informado de la existencia de un proyecto ya redactado para la ejecución de la vía ciclo-peatonal. En este sentido, está pendiente de concretar una reunión con la Subdelegación del Gobierno y la Dirección Provincial de Carreteras del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible para conocer los avances.

El próximo miércoles 17 de septiembre, representantes del colectivo participarán en una rueda de prensa en el Ayuntamiento de Puerto Real a las 12:00 horas para explicar los detalles de la convocatoria y reforzar su llamamiento ciudadano.

La Semana Europea de la Movilidad, organizada por la Comisión Europea y coordinada en España por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, tiene este año como lema «Movilidad para todos», con el objetivo de garantizar un transporte accesible, asequible, inclusivo y seguro para toda la sociedad.

La Asamblea Ciclista invita a la ciudadanía a sumarse masivamente a la bicifestación y recuerda que «es necesario seguir pedaleando juntos para lograr un futuro más sostenible y una conexión segura entre Cádiz y Puerto Real».