El PP pide al alcalde de Rota que «dé la cara» por su imputación y próxima declaración por el caso de la caseta de feria

El Partido Popular ha pedido de nuevo este jueves explicaciones al alcalde de Rota, Javier Ruiz Arana, ante su citación en los juzgados como investigado por el caso del desprecinto de una caseta de feria. Tal y como publicó este periódico, el regidor está llamado a declarar por parte de la Fiscalía Anticorrupción, este próximo 14 de febrero.

«El Partido Popular, siempre se ha mostrado muy cauteloso y respetuoso con la presunción de inocencia y las decisiones de nuestros tribunales, pero va siendo hora de que Javier Ruiz Arana dé explicaciones a los ciudadanos, y diga qué fue lo que pasó con el levantamiento del precinto de la caseta», piden los populares.

Según explica la concejal del PP roteño Macarena Lorente desde su grupo municipal se hacen «muchas preguntas a las que se debe dar respuesta»: Por un lado, entienden que tiene que explicar «por qué presuntamente, desobedeció a las autoridades correspondientes, y lo dispuesto en la Ley 4/97 de 9 de Julio de Previsión y Asistencia en materia de droga?. Porque cuando se precinta una caseta, se especifica de forma clara y concisa, tanto la actividad por la que se toma tal decisión, como la legislación que se aplica».

También se cuestionan «por qué, presuntamente, si es cierto que hizo una solicitud de levantamiento de precinto a la autoridad competente, no esperó a que ésta, le diera la autorización necesaria, para llevarlo a cabo, y procedió al levantamiento, por iniciativa propia, en contra de lo dispuesto por la autoridad», o también, «por qué ordenó a la Policía Local el levantamiento del precinto».

En cuanto a la normativa, desde el PP también quiere que se detalle el motivo de «sacar a relucir la Ley de Espectáculos Públicos, cuando esta ley de lo que trata, es de que se den las condiciones técnicas adecuadas (acondicionamiento, salidas de emergencia, medidas anti incendios….), es decir, nada relacionado con la sanción impuesta a la caseta, si además, en la sanción figuraba cuál era la ley aplicable y no era esa», manifiestan. «¿Por qué saca a relucir una ley por la que tendría competencia para llevar a cabo el desprecinto (la Ley de Espectáculos Públicos), en vez de limitarse a cumplir la Ley de Previsión y Asistencia en materia de droga, que es la que figura en las actas de precinto y desprecinto, ley que no le confiere competencia para llevar a cabo el desprecinto?», se preguntan.

Para el PP, con esta postura que ha tomado el alcalde «se intenta engañar al ciudadano, alegando que existe una confusión entre leyes, cuando tanto los motivos del precinto como la legislación aplicable son claros y figuran en la sanción». En este sentido, no entienden «por qué presuntamente, ha dado por buena, la consumición de alcohol a menores de edad, máxime cuando gran parte de los que se encontraban en la caseta eran menores de 15 años». Y concluyen: ¿Qué llevó al alcalde a perdonar el cierre de la caseta las 72 horas que se establecieron como medida?, ¿por qué no se tardó ni 24 horas en abrir, desoyendo a las autoridades competentes e incumpliendo la ley, presuntamente? ¿Por qué Javier Ruiz Arana, no protege el interés de los menores, que debería ser su principal preocupación?

Según afirman desde el Partido Popular, Ruiz Arana «lleva desde la feria de mayo de 2023 sin dar la cara, y debería no sólo dar explicaciones, en el caso de que pueda hacerlo, sino explicaciones creíbles, lo que hasta ahora no ha sucedido. Porque si los hechos fueran como dicen desde las filas del PSOE, a lo mejor, no sería investigado en una causa penal. El poder corrompe y el absoluto, absolutamente. Y está claro que una mayoría absoluta tras otra lleva, a estar endiosado o a pensar que se está por encima de la ley», lamentan.

Al margen de la consideración de los hechos como delito o no, cosa que corresponde a los tribunales, desde el punto de vista político, «está claro que la actitud de Ruiz Arana no fue ni ética ni estética. Y está muy lejos de ser la respuesta que un buen representante público debe dar. Como decía al principio, ya es hora de que Javier Ruiz Arana de la cara y responda sobre lo que ocurrió, en vez de confundir al ciudadano con una 'maraña' de explicaciones que no se cree ni él mismo».

