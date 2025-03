El PP de Cádiz exige el pago de las compensaciones por la servidumbre militar de la Base de Rota

El PP de Cádiz ha alertado esta mañana «de las dudas» sobre la continuidad de las compensaciones militares por la la Base de Rota que reciben en la provincia de Cádiz los municipios de Rota, Sanlúcar, Chipiona y El Puerto y que siguen sin cobrar.

Lorente ha señalado que han pasado ya dos años desde que en marzo de 2023 el BOE publicó la última resolución de concesión de estas compensaciones militares y «cada vez son mayores las contradicciones del Gobierno y la preocupación sobre el cobro de esta ayuda».

La diputada popular ha acusado a la ministra Montero de «mentir a los gaditanos» en referencia a la visita que hizo a Rota el pasado mes de agosto en el que anunció el pago de más de un millón de euros a estas localidades a pesar de que los presupuestos generales del Estado estuvieran prorrogados. Sin embargo, meses después y en una respuesta parlamentaria al PP, el Gobierno cambia de criterio y entonces dice que «como no hay presupuestos no se podía hablar de compensación por servidumbre militar en sentido estricto y que había solicitado a los ayuntamientos afectados un informe sobre los gastos que les supone el hecho de la instalación de la Base militar para, en base a ello, tomar en consideración una ayuda extraordinaria que debería ser aprobada por el Consejo de Ministros.

Al respecto, Macarena Lorente ha denunciado que al municipio del Arahal, que venía percibiendo una compensación directa de 700.000 euros por la Base de Morón, y cuya continuidad fue también anunciada por la ministra Montero, se le ha denegado de forma oficial dicha ayuda extraordinaria porque, según la respuesta del Gobierno, no cuenta con el informe favorable de la abogacía del Estado».

La diputada ha preguntado por los motivos por los que se ha denegado y alerta de que esta situación también se vaya a dar en el caso de los municipios gaditanos. Por ello, ha pedido al Gobierno, a través de una batería de iniciativas parlamentarias, que informe sobre los gastos que han presentado los municipios afectados para la cuantificación de la ayuda o compensación; sobre a cuánto ascendería la compensación/ayuda a esos municipios y, por último, en qué situación está la resolución y pago de estas ayudas.

Lorente ha rechazado que se hable de una ayuda extraordinaria que sustituye a la compensación por servidumbre militar que se ha venido percibiendo entre 2021 y 2023 «Es algo que nos preocupa y mucho, porque el Gobierno no da puntada sin hilo y lo que no puede ser es que estas ayudas se pongan en cuestión porque lo que está claro es que los motivos por los que se ha concedido, siguen ahí, y ahí van a seguir…sino más, con los tiempos que estamos viviendo. «Montero nos mintió porque el procedimiento actual no tiene nada que ver con la ayuda directa por servidumbre que reciben los ayuntamientos y ahora dichos ingresos están en cuestión».

Los diputados del PP de Cádiz han preguntado igualmente al Gobierno porque tiene que tener la compensación por servidumbre militar un tratamiento distinto al de años anteriores y porque, si los presupuestos se prorrogan de forma automática no se hace lo mismo con la compensación; a la vez que cuestionan el cambio de denominación a «ayuda extraordinaria» y que alcance tiene ese cambio de denominación.

Por último, se plantea si, en caso de que se aprueben los Presupuestos Generales del Estado para el año 2025, tal y como asegura el PSOE, se va a volver a incluir la compensación por servidumbre militar directa o no.

«Son preguntas que ya hemos realizado desde el Grupo Popular y el Gobierno se niega descaradamente a contestar en una actitud de total falta de transparencia», ha criticado Lorente.

Desde el PP de Cádiz se alerta del «daño que se está haciendo a los municipios afectados que no recaudan por una serie de impuestos por estar expresamente exentos por el convenio bilateral y para los que es muy difícil prestar servicios públicos obligatorios a una población superior a la censada, con la financiación que tienen. Una vez más vemos como este Gobierno abandona a nuestra provincia y no nos vamos a quedar callados viendo como los privilegios y el dinero se van a Cataluña, para que Pedro Sánchez pueda estar media hora más en el Gobierno. Vamos a pelear como y donde haga falta lo que es de justicia. Y desde luego, no es justo que nuestros municipios, tengan que hacer el esfuerzo solos, cuando el mantenimiento de la Base más importante de Europa nos beneficia absolutamente a todos«.