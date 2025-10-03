El PP de Cádiz exige al Gobierno que «abandone el negacionismo y aborde la lucha contra el narcotráfico»

El diputado nacional y coordinador provincial del PP de Cádiz, Nacho Romaní, ha exigido al Gobierno que «se tome en serio la lucha contra el narcotráfico en la provincia de Cádiz y dote a los Cuerpos de Seguridad de los medios necesarios para hacer frente a la realidad del narcotráfico que nada tiene que ver con sus estadísticas».

Romaní ha reaccionado al informe preliminar elaborado por la misión de eurodiputados que hace unos meses visitó Algeciras y Barbate para evaluar la situación, y en el que, según ha transcendido, se pone de manifiesto la falta de medios y la cada vez mayor peligrosidad de las mafias que operan en la zona; a la vez que se exigen «inversiones significativas en recursos, personal, formación y tecnología avanzada».

«Es lo que desde todos los ámbitos llevamos denunciando y reclamando al Ministerio del Interior y es lo que el Gobierno viene ignorando, amparándose en unas estadísticas que son ajenas a la realidad. Esperamos que ahora que Europa reprende al Gobierno y le insta a tomar medidas haya una reacción urgente», ha afirmado.

Desde el PP de Cádiz se acusa al Gobierno de «negacionismo en relación a la magnitud que está tomando el narcotráfico con situaciones cada vez más graves y agresivas que se están extendiendo a toda la costa». Lamentan que «es un problema que se está enraizando mientras el ministro Marlaska insiste en negar el debate y decir que todo está bien y que su Plan es un éxito, cuando lo que pasa el Gobierno no atiende las necesidades en la lucha contra el narcotráfico».

Al respecto, destaca que dos de las reivindicaciones que la misión de eurodiputados ha incluido en su informe son precisamente iniciativas que el PSOE tiene paralizadas en el Congreso como es la Proposición de Ley del Partido Popular para declarar profesión de riesgo a la Policía Nacional, Guardia Civil y Vigilancia Aduanera «que podría estar aprobada desde hace más de un año pero tienen metida en un cajón con hasta 24 prórrogas en su tramitación».

Igualmente ocurre con la Ley para endurecer las penas por delitos de narcotráfico y que se tipifique como delito la actividad del petaqueo, pendiente en el Congreso desde principios de 2024 y cuyo plazo de presentación de enmiendas ha sido prorrogada hasta en seis ocasiones «para evitar así su debate y dilatar su puesta en marcha».

Romaní se ha referido a que «nuestras costas se están convirtiendo en el surtidor de combustible de las mafias», hasta el punto de que el combustible para narcolanchas incautado en la provincia ha pasado de 2,350 litros en 2018 a casi 438 mil litros el año pasado y en los primeros meses de 2025 ya ha aumentado un 80% en comparación con el año anterior. «Es una realidad que hay que abordar en profundidad y combatirlo con medidas más contundentes, pero el Gobierno tampoco hace nada».

El diputado nacional, Nacho Romaní, afirma que la lucha contra el narcotráfico «es un claro ejemplo del abandono e indiferencia con la que trata el Gobierno a esta provincia y lo que le pedimos es que tras este informe y reclamaciones de Europa se reconozcan todas las carencias que ahí y se dote de los medios suficientes a los agentes que a diario se juegan la vida para protegernos».