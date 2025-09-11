El PP de Cádiz asegura que los pactos con AxSí están «igual de salud»

Jesús Mejías Provincia de Cádiz 11/09/2025

El Partido Popular de la provincia de Cádiz asegura que los pactos municipales con Andalucía Por Sí (AxSí) están «igual de salud». A finales del mes de agosto, la formación andalucista informó que el pacto que mantenían con los populares en Villamartín había «concluido» y que la decisión había sido tomada «con responsabilidad y pensando siempre en el interés general de nuestro municipio». La alcaldesa, Susana Toro, mantenía un pacto de coalición con la única representante del partido popular que salió de las últimas elecciones municipales.

Esta ruptura se produjo tras las advertencias lanzadas por la dirección de AxSí, que a comienzos de agosto manifestó su propósito de poner fin a los acuerdos mantenidos con el Partido Popular en distintas alcaldías de la provincia de Cádiz, como Villamartín, Barbate o Conil. Desde la formación andalucista se reprocha al PP que, tanto desde la Junta como desde la Diputación, no esté prestando la atención que estas localidades necesitan, priorizando en cambio a municipios donde gobierna en solitario.

«Hubo un cambio en la alcaldía, Juan Luis Morales dejó el cargo y entró Susana Toro. Juan Luis Moreno era una persona dialogante, y no es un diálogo que exista o que haya dejado de existir con la alcaldesa nueva, pero desde luego ni se rompió el pacto ni nada por el estilo», ha afirmado la secretaria general del Partido Popular de Cádiz, Almudena Martínez.

«Con el resto de municipios, continuamos tal y como estábamos, y los pactos pues están de igual salud».

AxSí revisa los gobiernos municipales

La pasada semana se produjo una reunión por parte de la formación AxSí para analizar la situación de los gobiernos municipales en Conil, Barbate, Ubrique y Paterna, para analizar la situación de los mismos después de que se produjera a finales de agosto la ruptura de la coalición en Villamartín, donde este partido ha dado por finalizado su acuerdo con el PP.

El «descontento» mostrado por los andalucistas en estas últimas semanas respecto a los acuerdos de gobierno con el Partido Popular «continua sin solución en el seno de la formación», afirmaron los andalucistas.

Durante el encuentro que la dirección del partido ha mantenido con los responsables de los distintos municipios afectados, se ha abordado el desarrollo de los pactos de gobierno en Barbate, Conil, Ubrique y Paterna de Rivera, donde los andalucistas observan «actitudes y decisiones que se alejan del espíritu de cooperación y del cumplimiento de los compromisos adquiridos».

La experiencia en Villamartín, donde la formación ha optado por dar por roto el acuerdo de gobierno con el PP, «refuerza aún más la línea de acción de los andalucistas», recalcando que «no se deben a nadie y que anteponen los intereses de sus municipios a cualquier otra cuestión».