Los andalucistas rompen su pacto de gobierno con el PP en el Ayuntamiento de Villamartín

El equipo de gobierno andalucista ha informado este miércoles a la ciudadanía que el pacto de gobierno que mantiene con el Partido Popular en el Ayuntamiento de la localidad «queda concluido». «Esta decisión se ha tomado con responsabilidad y pensando siempre en el interés general de nuestro municipio», ha explicado la alcaldesa Susana Toro, regidora del municipio por Andalucía por Sí.

«A partir de ahora, el equipo de gobierno andalucista continuará trabajando con firmeza y compromiso para garantizar la estabilidad institucional, la buena gestión de los servicios públicos y el bienestar de todos nuestros vecinos y vecinas». Toro mantenía un pacto de coalición con la única representante del PP que salió de las últimas elecciones. La regidora de Andalucía por Sí tomó el bastón de mando en diciembre de 2024 como segunda en la candidatura tras la marcha del exprimer edil andalucista Juan Luis Morales, quien renunció al cargo tras catorce años.

En este sentido, la regidora ha querido «trasladar un mensaje de tranquilidad y confianza», reafirmando que su «único objetivo es seguir construyendo un municipio mejor para todos». Con la ruptura de este pacto, los andalucistas gobernarán a partir de ahora con el mismo número de concejales que el partido que se encuentra en la oposición, el PSOE, que mantiene sus ocho representantes.

La ruptura coincide con las últimas advertencias hechas desde la dirección nacional de AxSí cuando a principios de agosto trasladó su intención de romper los pactos que mantiene con los populares en las diferentes alcaldías gaditanas como son: Villamartín, Barbate o Conil. Los andalucistas consideran que el Partido Popular desde la Junta o la Diputación no está prestando el interés necesario a estas localidades por encima de otras que gobiernan en solitario.

Desde la Coordinación Nacional de Andalucía Por Sí queremos trasladar todo nuestro respaldo y apoyo a la decisión tomada por nuestra organización en Villamartín, con la alcaldesa Susana Toro a la cabeza, de romper el acuerdo de gobierno municipal que manteníamos en esa población de la sierra gaditana con el Partido Popular.

«No es una decisión tomada a la ligera»

Según expresan desde la Coordinadora Nacional de AxSí la decisión sobre esta ruptura del pacto «no ha sido tomada a la ligera. Es el resultado de un proceso serio de evaluación política, en el que se ha constatado que el PP ha incumplido los compromisos adquiridos con el pueblo de Villamartín y no ha estado a la altura del mandato ciudadano ni del acuerdo de gobierno firmado. Además, los populares han demostrado una falta de voluntad real de colaboración institucional para mejorar la vida de los villamartinenses desde las administraciones que gobierna», aseguran.

Por este motivo, los andalucistas insisten en que «no quieren permanecer atados a acuerdos que no sirven a la ciudadanía ni mejoran las condiciones de vida en Andalucía». Y añaden: «Queremos dejar claro que Villamartín seguirá contando con un gobierno municipal estable, fuerte y mucho más operativo, ágil y funcional a partir de ahora. La prioridad de Andalucía Por Sí seguirá siendo la misma: poner a las personas en el centro, defender lo público y avanzar hacia un municipio con más justicia social, más empleo y más oportunidades». «Villamartín merece más. Y desde Andalucía Por Sí vamos a trabajar cada día para que lo tenga».

Aviso: «Seguimos en proceso de revisión»

En este sentido, los andalucistas manifiestan que «en coherencia con lo sucedido, anunciamos también que seguimos en proceso de revisión de todos los acuerdos de gobierno con el PP en la provincia de Cádiz, evaluando caso por caso su cumplimiento y su utilidad real para los pueblos a los que servimos. Andalucía Por Sí no es muleta de nadie. Nuestra única lealtad es con Andalucía y con su gente». No se precisa si esta revisión contempla también el pacto de Diputación que se mantuvo en vilo hace unas semanas por las discrepancias surgidas en torno al proyecto del Madrugador en El Puerto y la convocatoria de pleno que se hizo al respecto.