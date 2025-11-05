Bruno García: «En los presupuestos de Sánchez no vamos a encontrar nada para Cádiz»

El Partido Popular de Cádiz ha defendido los presupuestos de la Junta de Andalucía para la provincia, que recogen partidas importantes como los 10 millones de euros destinados a la construcción del nuevo Hospital Regional de Cádiz y las obras para el centro de salud de El Mentidero. Además, ha puesto en valor la aportación de la administración andaluza en otro proyecto eterno de la capital como es Valcárcel, donde las obras comenzaron hace un mes aproximadamente, y que cuentan con fondos de la Junta.

El presidente del PP de Cádiz, Bruno García, ha criticado que durante el gobierno del PSOE en la Junta «nunca apareció el Hospital». Las partidas presentadas recientemente por el consejero de Presidencia, Antonio Sanz, para la provincia «se van a aprobar», mientras que «para el Gobierno del PSOE, aprobar un presupuesto en una legislatura es una frivolidad».

«En los presupuestos de Pedro Sánchez no vamos a encontrar nada para la provincia de Cádiz», ha señalado García. Ha reiterado que «en las cuentas de la Junta sí va a estar el nuevo Hospital para Cádiz, que nunca ha estado».

En cuanto a la diferencia de financiación para el nuevo Hospital de Málaga, con una partida de 30 millones, frente a los 10 para el futuro edificio de Cádiz, el presidente del PP gaditano ha explicado que «los dos proyectos no están en el mismo momento. Los dos tienen que arrancar, pero no desde el mismo punto». En el caso del futuro edificio sanitario en Cádiz, «la Junta no tiene aún el suelo», por lo que «no se necesita el mismo presupuesto». Aun así, Bruno García ha afirmado que «podemos comparar el presupuesto que tenemos ahora con el presupuesto de hace 20 años, donde no había dinero para el Hospital». Misma situación «pasa en Valcárcel, donde antes no había presupuestos . Si se compara lo que tenemos ahora con lo que había antes, hay una diferencia importante».

Congreso regional del Partido Popular

Este viernes 7 de noviembre, el Partido Popular arrancará en Sevilla su decimoséptimo Congreso regional, en el que Juanma Moreno será reelegido como presidente del partido, en el tramo final de la legislatura. Cabe destacar que ha sido la única candidatura presentada. Se desarrollará los días 7, 8 y 9 de noviembre en las instalaciones del Palacio de Exposiciones y Congreso de Sevilla (Fibes). En la clausura, el domingo, intervendrá junto a Moreno, el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo.

Desde el Partido Popular de Cádiz acudirán a Sevilla unos 400 militantes aproximadamente, de los cuales 289 son compromisarios electos y 117 son invitados. Asistirán unos 50 miembros de Nuevas Generaciones.

«Asistimos para reforzar nuestra propuesta política, la vía andaluza, la de Juanma Moreno, un perfil y un gobierno centrado en las cosas que le importan a los andaluces, huyendo de la crispación y de la confrontación. Somos partidarios de gobernar para todos y centrarnos en las cosas que importan para los ciudadanos», ha destacado Bruno García en la antesala de la celebración del Congreso regional del PP de este fin de semana de Sevilla.

Por parte del PP de Cádiz han participado en el comité organizador del Congreso los diputados nacionales Nacho Romaní y Miguel Ángel Sastre, la presidenta de la Diputación de Cádiz, Almudena Martínez, y la parlamentaria andaluza, Auxiliadora Izquierdo. Además, en una ponencia sobre reglamento participará la alcaldesa de Prado del Rey, Vanesa Beltrán. Además, el presidente del Partido Popular ha puesto en valor el peso de la formación gaditana a nivel regional, con figuras importantes como Antonio Sanz, consejero de Presidencia y Sanidad, o Ana Mestre, vicepresidenta primera del Parlamento de Andalucía.