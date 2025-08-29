Las playas de Cádiz se van abriendo al baño poco a poco

Las banderas rojas, como esa en la playa de Rota, han sido protagonistas desde el pasado martes

Viernes 29 de agosto y, tras días en los que ha estado prohibido el baño debido a un episodio de mar de fondo que ha obligado a tomar medidas contundentes para la seguridad de los bañistas, las playas de Cádiz se van abriendo al baño... van recuperando la normalidad.

Los distintos ayuntamientos van moviendo ficha y el de Chiclana no ha tardado este viernes en hacer público que la playa de La Barrosa vuelve a estar abierta al baño en la jornada de hoy.

Se apunta desde el Ayuntamiento: «Hay que recordar que durante tres días ha ondeado la bandera roja en el litoral debido al mar de fondo reinante en la zona. Hoy será la bandera amarilla la que predomine, permitiendo así que las personas usuarias puedan volver al agua».

«Volvemos a tener nuestra playa apta para el baño, una vez que ha pasado ese mar de fondo que hacía que el agua no fuese segura para los bañistas», ha señalado la delegada municipal de Playas, Ana González, que ha anunciado que será la bandera amarilla la que predomine durante toda la jornada en La Barrosa.

Además, la edil pide «la normal precaución a la hora del baño, puesto que la bandera amarilla así lo indica». También incide en la importancia de seguir las indicaciones de los servicios de socorrismo y salvamento, «que siempre están velando por la seguridad de las personas en nuestras playas».

Ana González también ha querido agradecer la gran labor que desde los servicios de socorrismo y salvamento de Cruz Roja, así como desde la Policía Local y Protección Civil han realizado en estos tres días de bandera roja en La Barrosa, «porque la intervención de los agentes, técnicos y voluntariado ha sido fundamental en las actuaciones en las que se ha requerido su presencia».

Las últimas horas

El Ayuntamiento de Cádiz informaba ayer de que en las playas de Cortadura y Santa María del Mar se había izado la bandera roja por las corrientes de resaca, prohibiendo con ello el baño, mientras que en El Puerto de Santa María se avisaba de la presencia de medusas en sus playas de Valdelagrana y Colomina y Levante.

La decisión anunciada por el Ayuntamiento de Cádiz poco antes de las 16.30 horas, cambiando el color de amarillo a rojo en estas playas, se sumaba a las que ya adoptaron por la mañana los ayuntamiento de Conil y San Fernando, donde la bandera roja predominó en Camposoto y en las playas conileñas ante el fuerte oleaje por mar de fondo.

En El Puerto, la bandera amarilla estuvo ondeando todo el día en playas como Fuentebravía, Las Redes y El Buzo ante la previsión por mar de fondo, mientras que Punta Brava mantenían la bandera roja al igual que en los dos días anteriores. En mejor situación estuvieron las playas de la Muralla y la Puntilla, con bandera verde, mientras que en Valdelagrana y Colomina y Levante se pasaba a amarillo por la presencia de medusas, solicitando precaución en el baño.

En otros puntos de la provincia como Sanlúcar, Rota o Barbate, donde la fuerza de las olas rompieron pasarelas y causaron daños en un chiringuito de Los Caños de Meca, también se mantuvo la bandera amarilla en todas sus playas.

Cabe recordar que la provincia de Cádiz ha vivido desde el martes un episodio poco frecuente, al coincidir las mareas vivas de agosto con un fuerte oleaje provocado por los vientos de la tormenta extratropical Erin en el Atlántico.

La confluencia de eventos provocaba desde el martes olas de más de dos metros en algunas playas y una pleamar alta que ha provocado daños en pasarelas de madera y otras estructuras como un chiringuito en Los Caños.

Además, el martes, primer día en que se experimentó este fenómeno, hubo más de una veintena de rescates en Cádiz, El Puerto, Chiclana de la Frontera y Conil, donde incluso se produjo la muerte de un bañista sin que se haya podido confirmar que se debiera a esta circunstancia.

Estaba previsto que el fuerte oleaje en las costas gaditanas por el mar de fondo llegara a su fin en la noche de este pasado jueves, tal y como advertía el Servicio de Emergencias 112 Andalucía, que el miércoles avisaba de esta circunstancia pidiendo que se extremen las precauciones a quienes acudan a las playas gaditanas para bañarse o realizar actividades náuticas.

En las últimas horas, las playas van recobrando la normalidad, y habrá que estar atentos a canales oficiales para mantenerse informado. Las temperaturas han bajado notablemente desde ayer y las ganas de playa también han menguado.