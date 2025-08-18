Esta es la playa de Cádiz que los británicos definen como el refugio de los españoles que quieren escapar del turismo

Con 260 kilómetros de litoral, la provincia de Cádiz presume de uno de los tesoros naturales más codiciados del sur de España. Nada más y nada menos que sus playas. En este sentido, más de la mitad de esta costa está formada por arenales que invitan a una escapada en cualquier época del año, desde largas playas abiertas al Atlántico hasta pequeñas calas resguardadas. Así, el litoral gaditano combina a la perfección el encanto de sus localidades de la costa con otros rincones paradisíacos.

En este verano, 31 playas gaditanas han recibido la distinción de Bandera Azul, un reconocimiento que subraya la calidad de sus aguas y servicios.

Playas de Cádiz con Bandera Azul en 2025 Algeciras: Getares.

Barbate: Zahara de los Atunes.

Cádiz: La Cortadura-Poniente, La Victoria, Santa María del Mar, La Caleta.

Chiclana: La Barrosa, Sancti Petri.

Chipiona: Camarón-La Laguna, Cruz del Mar-Canteras, Micaela, Regla.

Conil: El Roche, La Fontanilla, Los Bateles.

El Puerto: Fuentebravía, La Puntilla, Santa Catalina (tramo Vistahermosa-Las Redes), Valdelagrana.

Rota: Galeones, La Ballena, La Costilla, Punta Candor, Puntalillo, Rompidillo-Chorrillo.

San Fernando: Camposoto-El Castillo.

San Roque: Alcaidesa-El Faro, Cala Sardina, Puerto Sotogrande, Torreguadiaro.

Vejer de la Frontera: El Palma.

Ya sea en playas urbanas o en rincones vírgenes, la provincia se confirma como un destino imprescindible no solo para los propios gaditanos y visitantes de otras provincias, sino también para turistas extranjeros que buscan un lugar donde desconectar frente al mar en nuestro país.

Esta es la playa de Cádiz para escapar del turismo británico

Y es que el atractivo de Cádiz no pasa desapercibido fuera de nuestras fronteras. Entre los visitantes extranjeros, los británicos figuran entre los más fieles a sus playas, encontrando en esta provincia un rincón privilegiado donde disfrutar del sol, el mar y la gastronomía andaluza. Sin embargo, el Daily Express señala en un artículo que hay lugares a los que muchos españoles acuden precisamente cuando buscan huir del turismo masivo. Ese refugio, según el citado tabloide británico, es Tarifa; una ciudad fascinante que guarda un carácter único.

Imagen de archivo de la localidad gaditana de Tarifa La Voz

Situada en el punto exacto donde se unen el Mediterráneo y el Atlántico, es la localidad más meridional de toda Europa continental. Y, aunque no sea el enclave más concurrido por los visitantes británicos, Tarifa se ha ganado fama como destino internacional para el kitesurf y el windsurf, gracias a sus vientos y a su ambiente. Además, dentro del término municipal de Tarifa se encuentra la playa de Bolonia. Este arenal, elegido en 2024 por la revista TimeOut como la segunda mejor playa de España, deslumbra con su inmensa duna, sus arenas finas y doradas y sus aguas cristalinas escoltadas por un frondoso pinar.

Imagen de la playa de Bolonia Patronato Provincial de Turismo de Cádiz

Sin embargo, Bolonia es mucho más que paisaje, pues bajo su duna se esconden las ruinas de Baelo Claudia, una antigua ciudad romana que mejora aún más la experiencia de un día de playa en este rincón de Tarifa.