Pistoletazo de salida a la temporada de pesca del atún rojo con los preparativos en las almadrabas

PESCA

Casi quince años de restricciones

Para entender las restricciones en las cuotas de pesca del atún rojo salvaje hay que echar la vista atrás y analizar las reuniones que cada noviembre celebra la Comisión Internacional para la Conservación del Atún Atlántico (Iccat). La cita de 2018 tuvo lugar en la ciudad croata de Dubrovnik. En ese encuentro se llegó a un acuerdo sobre un plan de ordenación plurianual y se dejó constancia de que la especie estaba totalmente recuperada después de diez años de restricciones en su pesca. Sin embargo, el reparto de cuota no favoreció en absoluto a las cuatro almadrabas de Cádiz, que esperaban para la campaña de 2019 llegar al nivel que tenían asignado cuando se aplicó la restricción en 2008, es decir, las 1.440 toneladas. Las almadrabas gaditanas se han llevado casi quince años sufriendo las duras restricciones de pesca impuestas por este organismo. Lo más grave es que este sector artesanal no es, en absoluto, responsable de la sobrexplotación que ha sufrido la especie en aguas del Mediterráneo en los últimos veinte años. Al contrario. Las grandes flotas pesqueras de Italia y Grecia, entre otros países, pusieron en jaque el desarrollo del atún rojo con su pesca masiva. No obstante, las limitaciones de pesca han perjudicado seriamente a las almadrabas gaditanas, que han visto descender su cuota anual a mínimos históricos. Si en 2007, el cupo asignado fue de 1.417 toneladas, en 2011, el año más duro del recorte, solo se permitió la pesca de 630 toneladas de atún rojo en la costa gaditana . Los almadraberos protestaron ante una situación injusta, ya que ellos no tenían nada que ver con la sobrexplotación que había tenido la especie, sobre todo, en el Mediterráneo. En 2025 se repiten las 1.643 de los años 2024 y 2023 a la espera de que se abra definitivamente la mamo en 2026.