La pequeña y secreta cala de Cádiz que muchos desconocen: tiene aguas cristalinas y está rodeada de acantilados

Hay quien pasa el invierno soñando con una playa tranquila, de esas que no salen en los rankings masivos pero que lo tienen todo: agua cristalina, acantilados con encanto, arena dorada y atardeceres que cortan la respiración.

Pues atención, amantes del verano, porque en la costa de Cádiz existe un lugar así… y muchos aún no lo conocen. Se llama Cala Encendida, y es una de esas joyas que te hacen sentir que has encontrado algo que otros aún no han descubierto del todo.

Coqueta pero encantadora

Situada entre las ya conocidas calas de Roche, en el término municipal de Conil de la Frontera, Cala Encendida es un rincón íntimo y espectacular. Tiene apenas 230 metros de longitud, pero lo que le falta en tamaño lo compensa con una belleza arrebatadora. Sus aguas son transparentes, su arena limpia, y está protegida por unos pequeños acantilados que, al caer la tarde, se encienden en tonos anaranjados gracias al reflejo del sol, dando nombre a esta cala tan fotogénica como tranquila.

El acceso es cómodo gracias a pasarelas de madera que bajan desde la urbanización de chalets de Roche. Y aunque en pleno agosto puede haber algo de ambiente no llega a ser agobiante. Está cerca de hoteles y servicios, pero logra mantener ese aire de lugar escondido que tanto valoran quienes buscan algo más que una playa bonita.

Calas mágicas

Y si te quedas con ganas de seguir explorando, la zona ofrece un rosario de calas mágicas como Cala del Pato, Cala del Faro…, cada una con su personalidad, pero todas con el mismo ADN de naturaleza salvaje, luz atlántica y paz veraniega.

Así que ya sabes: si este verano quieres perderte entre los secretos mejor guardados de Cádiz, Cala Encendida te espera porque hay lugares que no necesitan hacerse virales para dejarte huella.