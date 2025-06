¿Pensando en lavar el coche? Andalmet te recomienda que no lo hagas

«¿Pensando en lavar el coche? ¡Pues espérate al jueves por favor! Que luego no queremos quejas...».

Andalmet ha avisado a través de las redes sociales que viene calima y que los vehículos se verán afectados.

¿Cuándo habrá calima? Responden desde Andalmet: «A partir de este martes y durante el miércoles, la probabilidad de ver algunos chubascos acompañados de barro aumenta de manera ostensible. Principalmente por el oeste y centro de Andalucía. Será más difícil que lleguen a la mitad más oriental de nuestra tierra pero no imposible.

¿Hasta cuándo? «Hasta el jueves, no te plantees lavar el coche y no descuides la ropa tendida si no quieres volver a lavarla».

