El parque móvil de Cádiz, más 'joven' que la media

Los coches de Cádiz son un poco menos viejos que la media nacional y regional. Así lo demuestran los datos de la Asociación Española de Fabricantes de Automóviles y Camiones (ANFAC), que sitúa la edad de los vehículos andaluces en 14,7 años, 14,2 a nivel del conjunto del país, mientras que los de la provincia están en 13,7.

Ambos guarismos, en cualquier caso, representan una tendencia creciente, lo que refleja que la gente cada vez se lo piensa más a la hora de dar el paso y comprar un nuevo coche, alargando todo lo posible la vida útil de sus vehículos.

La venta de automóviles está considerada un termómetro del estado de la economía, puesto quienes se embarcan en la compra de un coche suelen hacerlo porque tienen capacidad para asumir mayores compromisos de pago.

Es antes del verano cuando generalmente se produce mayor movimiento en este mercado, debido a que quienes abordan la compra quieren estrenar sus nuevas adquisiciones en las vacaciones, donde aprovechan para hacer rodaje.

Y en esa fecha se ha experimentado un retroceso respecto a otros años, aunque ya en pleno periodo estival ha vuelto a haber repunte, puesto que en julio se vendieron en la provincia un total de 1.348, según los datos de Faconauto, la asociación de concesionarios oficiales de España.

La venta de coches eléctricos se ha frenado y además puede que también haya lastrado la cifra de compra de otros modelos, ya que la incertidumbre de no saber a ciencia cierta cuándo habrá que 'jubilar' los de gasolina y diésel, está haciendo que los compradores posterguen la decisión hasta que tengan más certezas.

La intención de la Unión Europea es que en 2035 ya no esté permitido vender coches de combustión, un horizonte que hasta ahora no parece claro, tanto que la norma en España fija ese límite en 2040 y deberá ajustarse a la legislación comunitaria. Eso, de momento, empuja a determinados conductores a no dar pasos en falso.

Estos coches eléctricos son mucho menos contaminantes, pero también requieren de una inversión inicial bastante más elevada, por encima de los 30.000 euros de media, lo que implica que no se adquieran con excesiva ligereza.

Sí que crece la venta de coches híbridos, casi un 20%, lo que pone de relieve que el consumidor sí que está por la labor de ir abandonando el vehículo de gasolina o diésel paulatinamente, por lo que cabe esperar que esa subida siga su curso en los próximos años.

Aumenta la venta de segunda mano

La compra de segunda mano sigue funcionando con brío, habiendo aumentado en España un 17,7% durante el mes de julio, tal y como se desprende de un reciente estudio de la Asociación Nacional de Comerciantes de vehículos (ANCOVE).

Hay que tener en cuenta que, la mayoría de quienes se decantan por comprar un vehículo de segunda mano, adquiere uno que ya ha superado los diez años de vida, por el hecho de que su precio suele ser más barato. Pero al intentar rentabilizar el dinero pagado, se prolonga el tiempo de uso de dichos automóviles, por lo que la edad media de la flota sigue creciendo.

Prueba de esta mayor demanda es que el precio de estos vehículos continúa subiendo. Por supuesto, la cuantía depende en gran medida de los años y las condiciones de cada coche, pero la limitada oferta existente hace que la cantidad a pagar sea mayor.