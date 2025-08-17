Entre orcas en aguas del Estrecho

La orca ibérica se encuentra en peligro crítico de extinción. Eso es lo que dice la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza. Las causas de esta calificación están en el bajo número de ejemplares, que sin estar del todo claros se estiman entre 20 y 35, en la alta mortalidad de los neonatos y en el estado del atún rojo, su principal alimento, que estuvo en peligro hasta el año 2019.

Desde el año 2020, las orcas ibéricas se han hecho protagonistas de diferentes noticias. Sus interacciones con los veleros, llegando a provocar el hundimiento de alguna embarcación, ha llenado espacios en informativos y periódicos. Algunas veces se ha llegado a mencionar la palabra «ataques», que los expertos tratan de evitar para no estigmatizar a una especie que ya sufre bastantes amenazas.

Los vigilantes

Precisamente, los veleros se han sumado a la lista de estas amenazas. Con el fin de evitar interacciones, desde estas embarcaciones se están tirando petardos al agua para alejar a las orcas.

Precisamente, esta es una de las cuestiones que ha llevado a la organización Sea Shepherd Francia a poner en marcha el proyecto 'Save the Iberian Orca'. Con su embarcación, el 'Walrus', atracado en el puerto de Barbate, recorren las aguas del Estrecho siguiendo los movimientos de las orcas y dando a los veleros que se adentran en su zona las recomendaciones necesarias para evitar una posible interacción con ellas.

El 'Walrus' en el puerto de Barbate ANTONIO VÁZQUEZ

«Es un juego»

Thomas es el patrón del 'Walrus' y nos habla del proyecto y cómo surge: «'Save the Iberian Orca' comenzó el año pasado porque sabíamos de la interacción de las orcas y los veleros y sabíamos que había veleros haciendo cosas malas con petardos y otras cosas», explica. Una actitud, que se suma a las múltiples amenazas que ya afrontan las orcas como «colisiones con barcos, la polución y el ruido».

«Vemos las orcas muchas veces, y podemos tomar fotos de identificación para entender mejor qué pasa con esta subpoblación de orcas, por qué hay muy pocas y por qué desaparecen. Y también quizás para entender por qué hacen eso con los veleros, porque no sabemos por qué interactúan», cuenta. De la cantidad te teorías que hay al respecto, Thomas tiene claro que «hay muchas tonterías». «De lo que podemos ver, y cuando tenemos científicos a bordo y hablamos con ellos, es un juego. Lo que hace la orca, cómo se mueve, cuando hacen burbujas y todo, es un juego», aclara.

Y continúa relatando que «hacen cosas iguales, por ejemplo, en Nueva Zelanda, pero no hasta el punto de romper el barco, el timón. Pero juegan con los barcos y tocan, y esas cosas se ven en otros países con orcas, pero aquí en la zona es un poco más. Y claro que hace daño en los veleros, y es un problema, porque claro que a los patrones no les gusta, y también puede ser un riesgo para la tripulación y todo».

Por ello, para Sea Shepherd France es muy importante el trabajo de concienciación, no solo a los patrones de veleros, sino la imagen que se da de la orca ibérica a través de los medios de comunicación: «Desde los 2020, cuando empezaron las interacciones, lo que sale en los medios es muy dramático». Esto es por ejemplo, la afirmación de que la orca ataca a los veleros como venganza contra los humanos. Precisamente por utilizar los medios como herramienta de difusión, permiten el acceso a periodistas al 'Walrus' esperando que llegue el mensaje correcto.

Sobre esto, Thomas añade que «Si la orca quiere matar a la gente, es fácil, son depredadores, son animales de no sé cuántas toneladas, si quieren hundir al barco y matar a la persona, muy fácil, lo hacen sin problema, y claro que no quieren». Esto va a favor de la teoría del juego. «Cuando el timón se rompe, la orca se va. Y los barcos que se hundieron es porque hace mucho daño y el agua entra en el barco, y es verdad también que los barcos no están diseñados, no están muy fuertes en esta zona», opina.

Información compartida

Si hay algo que destaca de este proyecto es la voluntad de compartir toda la información posible. Por ejemplo, con We Whale, la otra organización que patrulla las aguas del Estrecho: «Si vemos algo, comunicamos para decir, aquí tenemos orca o mira, aquí hay un velero que viene, quizás puedes ir a hablar». Porque hablar con los veleros para mantenerlos a salvo forma también parte de su misión: «a veces sabemos que hay orcas por una zona y vemos un velero que viene del Atlántico o de Gibraltar. Entonces hablamos con ellos, vamos por adelante de ellos a decirles que hay orcas por la zona. Y entonces haciendo eso podemos evitar interacciones».

Pero no es lo único que se comparte. Thomas explica que «todas las fotos de identificación de orca las compartimos con todo el mundo. Si alguien quiere las fotos, las compartimos sin problema. Y las compartimos con We Whale pero también con el Grupo de Trabajo de la Orca Atlántica, que trabaja en el tema de las interacciones. Y con la Universidad de Cádiz». Sobre esto, aclara que «Nosotros no somos científicos, pero estamos aquí todos los días y vemos las orcas y entonces si podemos grabar información y compartirlas con científicos para ayudar, está muy bien».

Una colaboración que les gustaría ampliar. Pero, de momento, «no podemos trabajar con el MITECO (Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico), no quieren darnos permiso para hacer nada con la orca. Sobre esto, Thomas habla de casos concretos: «Este año, en el fin de abril o principio de mayo, vimos en Marruecos, al norte de Cabo Espartel, una orca que tenía heridas muy grandes de una colisión con las hélices. Y otra que estaba enganchada con una red de pesca, boyas y bidones. Esa información la compartimos con todo el mundo aquí, y con MITECO para ver, si podíamos hacer algo para ayudar a esta orca».

Ya se sabe ya que Atlas, la orca herida se ha recuperado muy bien. Pero a Ónix, que llevaba enganchada la red de pesca, no se le ha vuelto a ver ni han llegado reportes de avistamientos en Portugal o Francia. Mientras se descubre qué ha pasado, el 'Walrus' seguirá patrullando las aguas del Estrecho y trabajando intensamente para salvar a Ónix y las demás orcas del peligro crítico de extinción.

