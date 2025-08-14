La ocupación media en la provincia de Cádiz en la segunda quincena de agosto será del 86%

Los hoteles de la provincia de Cádiz prevén una ocupación media superior al 86% durante la segunda quincena del mes de agosto, que se inicia este viernes, donde Chiclana de la Frontera será el destino líder con el 91,25% estimado y Zahara de los Atunes rozará el 90%, al esperar un 89%, una localidad que el lunes sufrió desalojos de hoteles y viviendas por el incendio de Tarifa.

Según datos de Horeca Cádiz, la provincia espera una caída de cinco puntos porcentuales respecto al 91% que tuvo en ese mismo periodo de 2024. Este descenso es generalizado en los municipios turísticos de Cádiz a excepción de Zahara de los Atunes que espera mejorar sus datos respecto al año pasado, cuando se quedó en un 83,89%.

En Cádiz capital la ocupación que se prevé en estos 15 días es del 85,71% -en 2024 fue del 93,59%-, y en El Puerto de Santa María se va a pasar de un 86,43% el año pasado a una estimación del 79,79%. Mejores datos tiene Chiclana, que aunque cae dos puntos porcentuales, se sitúa como destino preferido de la provincia con un 91,25% de reservas.

Otros puntos costeros de interés son Tarifa, que para estos 15 días espera un 78,91% de ocupación -86,86% en 2024- o San Fernando, que en esos días estará al 82,00%, hasta siete puntos porcentuales menos.

En zonas de interior como Jerez de la Frontera, la ocupación ronda el 77,61%, una caída considerable teniendo en cuenta que en el mismo periodo de 2024 llegó a tener un 88,49%. En la localidad serrana de Arcos de la Frontera el descenso es mucho mayor, pasando del 62,47% al 45,64% previsto.

Estos descensos generalizados se explican debido a las elevadas temperaturas que se están registrando en la provincia, según el presidente de Horeca Cádiz, Antonio de María, quien ya señalaba que el calor intenso podría hacer que los turistas buscasen destinos con temperaturas más llevaderas.

Datos de la primera quincena

Respecto a la primera quincena de agosto, los datos de Horeca reflejan un leve aumento de décimas respecto al año pasado, con un 92,04% de ocupación. En este tiempo Zahara de los Atunes ha sido el lugar con mayor ocupación, con un 97,90%, lo que supone una mejora en cuatro puntos porcentuales. Conil y Rota han estado al 96%, Cádiz capital al 95% y Chipiona al 94%.

Por debajo del 90% de ocupación han estado Sanlúcar, Tarifa y San Fernando con un 89,77%, Jerez con un 87% y El Puerto con un 86% de lleno en los hoteles.

Para septiembre, las previsiones prevén un 79,10% de ocupación media en la provincia, con Conil al 88,23% como municipio con mejores datos estimados.