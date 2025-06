Hasta ocho meses de espera para examinarse del carné de conducir en Cádiz: «Es la peor situación que hemos vivido»

Las autoescuelas de Cádiz dicen «basta» e irán a la huelga el próximo 20 de junio para denunciar una situación que califican de «insostenible». Piden al Gobierno que aumente el número de funcionarios examinadores, ya que para el próximo ciclo de exámenes, que dura dos semanas, solo habrá siete examinadores en toda la provincia de Cádiz. En la Bahía de Cádiz, hay actualmente 3.143 alumnos en listas de espera, mientras que en toda la provincia el número asciende a hasta 10.000 personas esperando una fecha para realizar su examen práctico. Estos aspirantes pueden llegar a esperar entre «seis u ocho meses» para poder presentarse a la prueba. Las autoescuelas han pasado en un año de examinar a doce a trece alumnos en cada ciclo de dos semanas a «solo poder llevar a examen a dos alumnos».

Claudio Blanco tiene dos autoescuelas en Chiclana y es el presidente de la Asociación Gaditana de Autoescuelas de la Bahía de Cádiz. Señala que «el problema que tenemos no es nuevo, llevamos mucho tiempo sufriéndolo», pero «se ha ido acrecentando con el tiempo», hasta el punto de que a día de hoy «es materialmente imposible trabajar».

«En los picos máximos de trabajo hemos llegado a tener en la provincia de Cádiz hasta 37 funcionarios examinadores», pero en la actualidad «tenemos unos diecisiete funcionarios, de los cuáles dos son coordinadores y no hacen labores de examinadores, tenemos tres bajas y ahora llegan las vacaciones», una situación «que tiene que prever la DGT». En definitiva, para el siguiente ciclo de exámenes que dura dos semanas «tendremos solo a siete examinadores en la provincia de Cádiz».

El dueño de la autoescuela Miguel en Chiclana relata que «durante todo el verano solo voy a poder presentar a dos alumnos en cada ciclo de dos semanas». Señala que «el problema que tenemos es enorme», porque «no sé que hacer con los profesores, con los administrativos... solo voy a poder trabajar dos horas al día si solo puedo presentar a dos alumnos». Afirma que ya hay autoescuelas en la provincia de Cádiz que han tenido que despedir a profesores y administrativos ante esta situación. «Si solo puedo llevar a dos alumnos por autoescuela, ese trabajo con un profesor es suficiente».

Hasta ocho meses de espera para hacer el examen

En la provincia de Cádiz hay hasta 10.000 alumnos en listas de espera en estos momentos para presentarse a examen. Solo en la Bahía de Cádiz la cifra es de 3.143 alumnos. De cara al próximo ciclo de dos semanas, en la Bahía de Cádiz se presentan 187 alumnos, en Jerez en torno a 200 personas, mientras que en Algeciras serán aproximadamente cien alumnos. «Si tenemos en la Bahía a 3.143 alumnos en listas de espera y solo podemos examinar a 187 alumnos, van a tener que esperar entre seis u ocho meses para presentarse».

Un gran porcentaje de los alumnos que se sacan el carné en verano «necesitan el coche para poder ir a la Universidad». En la provincia «las comunicaciones no son las mejores», y aunque «en Cádiz, el tranvía, el tren o el autobús te conecta», sin embargo, «para ir a Puerto Real desde Chiclana necesitas el coche». No obstante, Blanco resalta el perjuicio que supone esta situación para las personas que se quieren sacar un carné profesional para autobús, tráiler o camión, debido a que «no se van a poder presentar a sus oposiciones». En su autoescuela «tengo a dos alumnos que no se van a poder presentar a las oposiciones de bomberos porque no se pueden sacar el carné. ¿Qué hago? ¿Me salto las listas de espera?». Destaca que «tengo a 28 alumnos ahora mismo esperando para sacarse el carné de vehículos pesados», y «la persona que se saca este tipo de carné es para tener un trabajo».

«Es la peor época»

Esta situación de falta de examinadores está afectando a las autoescuelas de la provincia de Cádiz. Sergio Pinzón es dueño de la Autoescuela Asdrúbal en Cádiz y cuenta que «los alumnos, cuando terminan los exámenes en verano de Selectividad, en el instituto o en la universidad, es cuando vienen a sacarse el carné». Es el periodo del año «en el que más necesitamos trabajar y más examinadores necesitamos», aunque la realidad es que «va a ser cuando menos examinadores vayamos a tener por las bajas, las vacaciones y porque algunos han cambiado de destino».

Asegura que la Jefatura Provincial de Tráfico de Cádiz «está pidiendo más examinadores a la Dirección General de Tráfico», que «no está convocando las plazas suficientes» para solventar este problema. «En todo el país estamos igual, toda España se está manifestando porque no crean puestos de trabajo».

En el caso de Sergio, «antes podía examinar a 22 o 23 alumnos cada dos semanas», pero «ahora solo me dejan llevar a seis», cuenta. «Esta es la peor situación que hemos vivido, y llevo veinte años en esto», asegura.

«No he conocido una situación más lamentable que esta», sostiene, y señala que «los alumnos están dejando de dar clases porque no pueden presentarse a examen». En su autoescuela «tengo a seis profesores y seguramente tenga que echar a alguien porque los alumnos no dan clase. ¿Cómo mantengo su sueldo?. Yo tengo que pagar un alquiler, tengo que pagar unos impuestos y tengo que pagar unos seguros. Decimos basta. Esta situación es totalmente insostenible». En su autoescuela «hay unos 25 alumnos ahora mismo en lista de espera para presentarse a examen», y «si alguno de los que se presenta suspende, ya no se va a poder presentar hasta octubre o noviembre».