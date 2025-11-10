Nueva persecución en el Guadalquivir: la Guardia Civil aborta un alijo de 3 toneladas de hachís en Sanlúcar

La Guardia Civil de Cádiz ha evitado la introducción de un alijo de hachís que pretendía ser introducido por el rio Guadalquivir, en el término municipal de Sanlúcar de Barrameda. La embarcación de alta velocidad fue localizada a través del SIVE como sospechosa de realizar actividades de narcotráfico. Tras organizar un dispositivo policial coordinado con patrulleras del Servicio Marítimo Provincial de Cádiz, el dispositivo culminó con la intercepción de una EAV de 17 metros de eslora y 4 motores de 300 cv, la aprehensión de 76 fardos de hachís de 40 kilos cada uno, que arrojaron un peso total de 3.040 kilos y la detención de sus 5 tripulantes por los delitos de tráfico de drogas, pertenencia a organización criminal y contrabando.

La intervención se realizó alrededor sobre las 23 horas del pasado domingo, en el término municipal de Sanlúcar de Barrameda, cuando los guardias civiles que operaban en el Sistema Integral de Vigilancia Exterior

(SIVE) detectaron una embarcación que navegaba de manera sospechosa por el río Guadalquivir.

Ante la posibilidad de que se tratase de un desembarco de droga, se organizó un dispositivo que se coordinó con patrulleras del Servicio Marítimo Provincial (SMP) de esta Comandancia, que de manera inmediata comenzaron el seguimiento de la embarcación sospechosa, que tras su avistamiento se constató que transportaba a bordo numerosos fardos de arpillera.

Tras las primeras maniobras realizadas por las patrulleras de la Guardia Civil, se constató que la EAV estaba intentando alijar y que, tras verse sorprendidos, no iba a detenerse, por lo que emprendió la huida a gran velocidad y realizando maniobras peligrosas.

La pericia y destreza de la Guardia Civil desde el agua dio sus frutos, procediendo a la intercepción de la EAV, de 17 metros de eslora y 4 motores de 300 cv cada uno y, la detención de sus 5 tripulantes, quienes transportaban en el interior de la embarcación un total de 76 fardos de hachís envueltos en sacos de arpillera, de 40 kilos cada uno con un peso total de 3.040 kilos.

El Equipo de Delincuencia Organizada y Antidroga (EDOA) de Cádiz se hace cargo de las diligencias y los detenidos de 26, 29, 33, 34 y 39 años de edad serán puestos a disposición judicial en las próximas horas como supuestos autores de los delitos de tráfico de drogas, pertenencia a organización criminal y contrabando.