Desmantelada una guardería de droga con 1.400 kilos de hachís y armamento de guerra en la desembocadura del Guadalquivir

La Guardia Civil ha desarrollado una operación contra el narcotráfico en la desembocadura del río Guadalquivir, donde ha desmantelado una vivienda rural utilizada como «guardería» para la ocultación y custodia de hachís.

En el registro se intervinieron 35 fardos con más de 1.400 kilos de droga, tres fusiles de asalto, dos revólveres y gran cantidad de munición, además de detener a cuatro personas.

Los hechos tuvieron lugar la tarde del pasado 27 de octubre, cuando una patrulla que recorría la zona del embarcadero Martín Ruiz detectó un vehículo todoterreno con un remolque para caballos que les infundió sospechas. Los agentes siguieron el vehículo hasta una vivienda rural aislada, que por sus características podría servir de almacén o punto de custodia de alijos.

Ante esta posibilidad, solicitaron refuerzos a la Central Operativa Compleja de la Guardia Civil de Cádiz y organizaron un dispositivo de cierre y control del perímetro.

Uno de los detenidos en el operativo G. Civil

Intento de huida

Al percatarse de la presencia policial, los ocupantes de la vivienda intentaron huir a la carrera, aunque cuatro de ellos fueron interceptados y detenidos. En el interior del inmueble, los agentes hallaron 35 fardos de hachís envueltos en sacos de arpillera, que tras el pesaje arrojaron más de 1.400 kilos.

Además, se incautaron tres fusiles de asalto municionados y listos para hacer fuego, dos revólveres también cargados, y abundante munición compatible con las armas intervenidas.

Los detenidos y el material incautado fueron trasladados a la Comandancia de la Guardia Civil de Cádiz, donde se instruyen las diligencias correspondientes. La autoridad judicial ha decretado el ingreso en prisión de los cuatro arrestados, a los que se imputan los delitos de pertenencia a organización criminal, tráfico de drogas, tenencia ilícita de armas y desobediencia.