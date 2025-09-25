Este municipio de Cádiz es el más barato de España para hacer la compra según la OCU: puedes ahorrar más de 4.000 euros al año

El precio de la cesta de la compra sigue subiendo en nuestro país. Así lo ha confirmado un reciente estudio elaborado por la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU), que determina que hacer la compra en España en 2025 es un 3% más caro que el pasado año 2024. Se confirma, por tanto, la peligrosa tendencia de subida de precios que se viene produciendo desde el año 2022 y que, según la OCU, «hace cada vez más difícil a los consumidores seguir una dieta saludable».

Dicha subida, además, se ha producido de forma generalizada. La OCU analizó un total de 241 productos de todo tipo en su estudio y ha podido determinar que el 60,5% son ahora más caros. El café (+54% respecto al año anterior), los plátanos de Canarias (+36%), los limones (33%), los huevos (+30%), el chocolate (+29%) y el filete aguja de ternera (+22%) han sido los productos que han experimentado una subida más destacada. También han incrementado su precio los productos frescos (+6,7%), las frutas y verduras (+8,2%) y los envasados (+0,8%), aunque de forma menos pronunciada.

Por suerte para los consumidores, esta subida generalizada de precios no se ha dado en todos los productos. También existen otros que han reducido su precio con respecto al pasado año, como es el caso del aceite de oliva (-53%), el azúcar (-26%), el zumo de naranja (-24%), las rodajas de salmón (-11%) o la leche condensada (-10%).

Los supermercados más baratos

El estudio realizado por la OCU también ha determinado que los supermercados donde más han subido los precios respecto al pasado año 2024 son Hipercor y Lidl, donde hacer la compra es ahora un 7% y un 6,8% más caro respectivamente. Otros supermercados como Alcampo, Carrefour o Eroski también han experimentado una subida, pero sólo entre un 0,5% y 1 %.

En cuanto a los precios, el estudio revela que los supermercados de la cadena Sánchez Romero son los más caros de España. En estos establecimientos, la cesta de la compra anual tiene un precio estimado de 9.539,51 euros.

Los más caros Sánchez Romero 9.539,51 euros

Supercor 7.241,43 euros

Sorli Discau 7.205,74 euros

Supermercado Plaza 7.157,97 euros

El Corte Inglés 7.157,28

En el lado opuesto se encuentra la cadena de supermercados granadina Dani, que según el estudio es la cadena más barata de España en 2025. En estos establecimientos, la cesta de la compra anual tiene un valor de 5.497,95 euros.

Los más baratos Dani 5.497,95

Alcampo 5.569,22

Tifer 5.578,63

Family Cash 5.618,06

Súper Carmela 5.713,17

Según la OCU, esta diferencia tan significativa que existe entre los diferentes supermercados hace que en algunas ciudades se puede ahorrar más de 4.000 euros al año en la cesta de la compra eligiendo el establecimiento más económico.

El pueblo más barato

La ubicación geográfica también hace que el precio de compra de los productos pueda ser más caro o más barato. En este sentido, el informe de la OCU afirma que Sanlúcar de Barrameda y Torrent (Valencia) son los municipios más baratos de España para realizar la compra. Tres municipios de la periferia de Barcelona como Cerdanyola del Vallès, Castelldefels o Cornellà, por el contrario, son los más caros.

En una época en la que los precios no paran de subir resulta fundamental optar por los supermercados más económicos, pues se trata de una elección que puede suponer un importante ahorro anual, como demuestra el reciente estudio de la OCU.