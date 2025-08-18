Montero reaparece en Rota con promesas de Presupuestos y reproches a las comunidades por los incendios

La vicepresidenta primera del Gobierno y secretaria general del PSOE andaluz, María Jesús Montero, eligió Rota para romper un prolongado silencio político que había despertado inquietud dentro y fuera de su partido. Tras más de un mes sin pronunciarse sobre asuntos de calado nacional, la también ministra de Hacienda reapareció este lunes en la localidad gaditana para visitar las obras de rehabilitación del antiguo Ayuntamiento de la plaza de España, y lo hizo con un anuncio contundente: «rotundamente sí presentaremos Presupuestos».

La confirmación supone la primera gran declaración de Montero tras semanas en un inusual perfil bajo. Se trata de un compromiso que llega en un contexto delicado: el Gobierno no solo mantiene prorrogadas las cuentas de 2023, sino que ni en 2024 ni en 2025 presentó un proyecto de Presupuestos, pese a que la Constitución obliga a hacerlo. De hecho, el propio Pedro Sánchez había deslizado la posibilidad de gobernar sin someter leyes clave al Parlamento, una idea que encendió las críticas de la oposición y de parte de la opinión pública.

Antonio Vázquez

Un regreso esperado

La reaparición de Montero no es casual. Andalucía, donde ejerce como líder del PSOE, es clave para medir el pulso político nacional y donde el silencio de la vicepresidenta había sido especialmente incómodo para las agrupaciones socialistas locales. Durante más de un mes, la ministra evitó pronunciarse sobre la crisis de los incendios forestales, que dejaron cuatro víctimas mortales, ni sobre los debates territoriales que marcaron el verano, como el cupo catalán.

Ese mutismo contrastaba con su habitual perfil combativo, capaz de marcar titulares y de confrontar con la oposición. Su regreso en Rota vino a ocupar ese vacío, aunque con un guion previsible: fondos europeos, mayoría social, crítica al PP y una apelación al cambio climático como amenaza global.

Cuenta 2026

El gran titular fue la confirmación de que el Gobierno llevará al Congreso los Presupuestos Generales del Estado de 2026. «Por supuesto que presentaremos el proyecto de Presupuestos», reiteró Montero, defendiendo que las nuevas cuentas pondrán de manifiesto las prioridades del Ejecutivo en materia de bienestar social, dependencia, becas, sanidad y educación.

«Este Gobierno trabaja por la mayoría social, no por las élites y sectores privilegiados a los que atiende el PP», remarcó, en un mensaje casi calcado al que repitió en varios tramos de su intervención. Al mismo tiempo, justificó que la prórroga presupuestaria no ha impedido que se incrementen partidas sensibles, como la lucha contra los incendios, que según defendió han crecido un 20% respecto a ejercicios anteriores.

Choque con la Junta

La comparecencia en Rota sirvió también para abrir un nuevo frente con la Junta de Andalucía. Montero subrayó que la prevención y gestión de incendios es competencia autonómica y recordó que son las comunidades las responsables de aplicar la Ley Básica de Bomberos Forestales, aprobada en 2024. Según ella, muchas autonomías, y en particular la andaluza, no están cumpliendo con esta obligación.

«Lo que mucha gente no sabe es que las competencias son de las comunidades, también en sanidad y educación. Exijo a la Junta de Andalucía que cumpla con la ley y destine más recursos a la prevención de incendios», sentenció la ministra.

Un discurso que refuerza la estrategia de Moncloa de desplazar hacia las autonomías la responsabilidad en materia de prevención y gestión, en línea con lo manifestado días antes por Pedro Sánchez.

Visita institucional

Acompañada por el alcalde José Javier Ruiz Arana y la subdelegada del Gobierno en Cádiz, Blanca Flores, Montero visitó las obras del histórico Ayuntamiento de la plaza de España

. Se trata de una actuación valorada en 2,8 millones de euros, cofinanciada entre el Gobierno central y el Consistorio, que persigue modernizar el inmueble, hacerlo más funcional y accesible, y poner en valor la muralla medieval que atraviesa la construcción.

«Estas mejoras ayudarán a Rota en su cuidado con la historia», aseguró Montero, destacando la aportación de los fondos europeos como motor de transformación para los municipios.

La reaparición de Montero llega en un momento en que el PSOE necesita recomponer su estrategia en Andalucía. El PP de Juanma Moreno mantiene un sólido control de la Junta, y los socialistas andaluces buscan recuperar protagonismo en un territorio históricamente decisivo para el partido.

Preguntada por posibles citas electorales, Montero evitó dar respuestas claras: «No me corresponde hablar de procesos electorales. Todo a su tiempo. Se puede ser vicepresidenta y liderar el partido en Andalucía, pero lo importante ahora es gobernar».

Lecturas múltiples

El regreso de Montero a la primera línea no se limitó a una visita institucional. Sirvió como escaparate para lanzar mensajes hacia tres direcciones:

Interna, reafirmando su liderazgo dentro del PSOE andaluz tras semanas de ausencia.

Nacional, garantizando estabilidad con el anuncio de los Presupuestos de 2026.

Territorial, al cargar contra la Junta de Andalucía y subrayar el papel del Gobierno central como garante de políticas sociales y medioambientales.

Con vestido rojo, sonrisa intacta y un discurso ya ensayado, la vicepresidenta buscó retomar el pulso político que había perdido en las últimas semanas. Su visita a Rota no disipó del todo las críticas por su prolongado silencio, pero sí abrió un nuevo ciclo en el que Montero vuelve a situarse como pieza clave del engranaje socialista, tanto en Madrid como en Andalucía.