Moisés Mante, mejor vendedor de la ONCE en Cádiz en 2024: «Intento hacerle algo más feliz el día a la gente»

Moisés Mante ha sido seleccionado como la mejor vendedora de la ONCE del año 2024 en la provincia de Cádiz. Un galardón con el que la Organización reconoce el esfuerzo de los trabajadores y trabajadoras dedicados a la venta de sus diferentes productos de loterías sociales, seguras y responsables, en especial por su actitud en su puesto de trabajo, la implicación con los clientes o el compromiso con la labor social de la ONCE.

Para Moisés Mante, su trabajo en la ONCE tiene poco que ver con vender cupones. Una lesión de espalda lo hizo cambiar de trabajo, pero le descubrió la posibilidad de ayudar a las personas a pie de calle. «Cada vez que alguien se acerca a mi puesto, lo único que intento es alegrarle un poco el día» afirma « a todos nos hace mucha falta», sentencia con preocupación. Sin embargo, la cruzada de Moisés por la ilusión da sus frutos entre sus vecinos, que lo consideran una parte importante del barrio .«Incluso los niños pasan a saludarme antes de entrar a la escuela, y si no estoy un día se preocupan», ejemplifica orgulloso.

Además de suerte, que «da lo que puede», en el puesto de Moisés se dispensan ilusión, conversación y compañía. «Aquí se habla de todo, de fútbol, de programas de televisión... incluso a veces también algún cotilleo» admite entre risas. Pese al reconocimiento y el cariño de sus vecinos, al gaditano el galardón le pilló por sorpresa. «No me esperaba el premio, porque entre mis compañeros sólo veo gente admirable y que disfruta su trabajo tanto como yo», afirma.

El acto de entrega tuvo lugar ayer tarde en la delegación de la ONCE en Cádiz, con la presencia del director general adjunto de Juego de la ONCE, Patricio Cárceles. Moisés recogió su reconocimiento de manos del delegado de la ONCE en Andalucía, Ceuta y Melilla, Cristóbal Martínez, la presidenta del Consejo Territorial, Isabel Viruet, y el director de la ONCE en Cádiz, Alberto Ríos, en una gala en la que fue elegido entre un grupo de 10 vendedores finalistas en la provincia.

Centinelas de la ilusión frente a la soledad

Los vendedores de la ONCE, los 'centinelas de la ilusión', están siempre a pie de calle, llevando la ilusión y la suerte a cada rincón de pueblos y ciudades. Y en muchas ocasiones, se convierten en confidentes y amigos de los clientes que se acerca a ellos cada día a comprar sus productos de loterías sociales, seguras y responsables. «Hay muchas personas con muchos problemas» dice Moisés «y a veces lo único que podemos hacer es que se olviden de ellos un rato, y repartirles algo de ilusión» sentencia el gaditano, que reconoce que «su papel es, principalmente, el de ayudar».

Con este galardón, la ONCE pretende reconocer ese trabajo y agradecer la labor de los más de 20.500 vendedores y vendedoras, todos ellos personas con discapacidad, repartidos por todo el territorio y que son los mejores embajadores solidarios de la Organización.

Todos los profesionales reconocidos como mejores vendedores del año en sus respectivas regiones tendrán la oportunidad el próximo mes de junio de disfrutar de un fin de semana de convivencia en Madrid compartiendo experiencias y de acudir a una gala general de reconocimiento a su trabajo junto al resto de mejores vendedores de todas las comunidades autónomas y los máximos responsables del Grupo Social ONCE.