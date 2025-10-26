Casi la mitad de los nuevos negocios en Cádiz cierran antes del primer año

El Gobierno presentó la pasada semana una propuesta para incrementar las cotizaciones de los tres millones de autónomos de España a partir de 2026, aplicando subidas en función de los ingresos reales y sin eximir a ningún tramo. De esta forma, quienes ingresen menos de 3.000 euros al año pagarían 200 euros más, los que facturen alrededor de 30.000 euros afrontarían un aumento de 450 euros, y los que superen los 38.000 euros verán subidas de entre 1.000 y 2.500 euros anuales. Con esta propuesta del Ejecutivo, los trabajadores por cuenta propia que tengan unos ingresos entre 670 y 900 euros pagarían 264,56 euros al mes de cuota.

Rápidamente todos los grupos políticos criticaron este anuncio por parte del Ejecutivo. Cabe destacar que para que esta subida fuera efectiva, primero tendría que aprobarse en el Congreso.

Finalmente, debido a las presiones de la oposición, la patronal de los autónomos y de sus propios socios de gobierno, el Ministerio de Seguridad Social, dirigido por Elma Saiz, se ha visto obligo a plantear que se congele la cuota en 2026 para todos aquellos trabajadores por cuenta propia que cobren hasta 1.167 euros al mes, es decir, aquellos que están incluidos en los tres tramos con ingresos más bajos, conocidos como tarifa reducida. Para el resto de los trabajadores, con ingresos netos superiores al salario mínimo, se proponen incrementos de entre el 1% y el 2,5%, correspondientes a quienes ganan entre 1.167 y 6.000 euros mensuales. La nueva propuesta presentada por el Ejecutivo contempla cuotas mensuales que comienzan en 200 euros para los tramos de ingresos más bajos, que se mantendrán congelados, y que llegan hasta 605 euros para los que tienen mayores ingresos. Los incrementos para quienes ganan más que el SMI oscilarían entre 3 y 15 euros al mes. No obstante, esta nueva propuesta, deberá aprobarse en la Cámara Baja.

Cádiz pierde un 10% de autónomos en menos de dos años

El Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía hizo público este año los datos relativos al colectivo de autónomos en Andalucía correspondientes al año 2023. La provincia de Cádiz alcanzó los 74.925 trabajadores por cuenta propia el 31 de diciembre de aquel año, una cifra que ha bajado tanto en 2024 como en 2025, porque los últimos datos publicados por el Gobierno contabilizan que en la provincia, en septiembre del presente año, contabilizan 67.955 trabajadores por cuenta propia, un 10% menos que hace un año y nueve meses.

En 2023, los 74.925 autónomos de la provincia de Cádiz representaban al 14% del total de ocupados en la región, una proporción destacable dentro del panorama laboral andaluz. No obstante, una parte considerable de los trabajadores por cuenta propia se ven obligados a cerrar su negocio tras no superar el primer año de actividad. Concretamente, el 43% de los autónomos en la provincia ve cómo su negocio se cierra antes de cumplir un año. Casi la mitad.

La proporción de autónomos que cotiza por la base mínima también es destacable. En Cádiz, el 15% de los trabajadores por cuenta propia paga únicamente la cotización mínima.

Si se comparan los datos de la provincia de Cádiz con los del resto de territorios andaluces, se observa que el porcentaje de trabajadores por cuenta propia es inferior al de otras provincias. En Almería, por ejemplo, los autónomos representan el 18% del total de empleados, una cifra idéntica a la de Granada. En Córdoba y Jaén, este porcentaje alcanza el 17%, mientras que la media andaluza se sitúa en torno al 16%. En Málaga y Sevilla, los trabajadores autónomos suponen el 14%, y Huelva presenta la proporción más baja de toda Andalucía, con tan solo un 12% del total de ocupados.

En cuanto a los trabajadores autónomos de la provincia de Cádiz que cotizan con la base mínima, en 2023 este grupo representó el 15% del total, como la media de Andalucía. En el conjunto de la comunidad, Málaga se situó a la cabeza, con un 17% de sus autónomos cotizando por la base mínima, seguida de Granada, donde la proporción alcanzó el 16%. Sevilla compartió el mismo porcentaje que Cádiz, también con un 15%. En niveles algo inferiores se encuentran Jaén, con un 13%, y Huelva, con un 14%. Las cifras más bajas corresponden a Almería y Córdoba, con un 12% y un 11% respectivamente.

En la provincia de Cádiz, el porcentaje de negocios que logran superar su primer año de actividad se situó en el 57%, una de las tasas más bajas de toda Andalucía y por debajo de la media regional, que alcanza el 60%. Solo en Huelva y Jaén la supervivencia empresarial es aún menor, con un 51% y un 53% respectivamente. En cambio, en Córdoba el 58% de los negocios logra mantener su actividad tras el primer año, mientras que en Sevilla y Granada la cifra mejora hasta el 61%. Las provincias con mejores resultados son Almería, con un 62%, y Málaga, que lidera la comunidad con un 63%.

Cae casi un 25% el número de nuevos autónomos en seis años

Los datos publicados por la Junta evidencian un descenso continuo en el número de personas que deciden hacerse autónomas. En la provincia de Cádiz, las nuevas altas de trabajadores por cuenta propia pasaron de 16.825 en 2018 a 13.025 en 2023, lo que supone una caída del 23% en apenas seis años.

En cuanto al tipo de emprendimiento, del total de 74.925 trabajadores por cuenta propia de la provincia de Cádiz en diciembre de 2023, prácticamente el 67% (50.125) son autónomos personas físicas, el 10% (7.650) son socios de cooperativas o empresas colectivas, mientras que el 12,47% (9.350) son miembros de órganos de administración. Por otro lado, del total de cotizaciones, el 15,34% (11.500) corresponde a la base mínima, el 75,47% (56.550) cotiza entre 1 y 1,5 veces la base mínima, y el 9,17% restante (6.875) cuenta con una base de cotización equivalente a 1,5 veces la mínima﻿.

En relación a la experiencia laboral, casi el 55% (41.200) de las personas han trabajado 15 años o más; un 16,04% (12.025) cuenta con entre 10 y 14 años de trayectoria, y el 14,48% tiene entre 5 y 9 años de experiencia. Por su parte, el 11,54% ha trabajado de 1 a 4 años, y solo 2.200 personas (2,93%) son autónomas. Respecto a la proporción de la vida laboral dedicada al trabajo autónomo, el 13,07% (9.800) únicamente registra cotizaciones como trabajador por cuenta propia. Entre los autónomos, el 20% ha dedicado más del 80% de su vida laboral a esta modalidad, mientras que el 26,05% ha sido autónomo entre el 50% y el 80% de su trayectoria. Un total de 19.560 trabajadores han desarrollado entre el 20% y el 50% de su vida laboral como autónomos, y únicamente el 14,48% (10.850) tienen menos del 20% de su recorrido laboral dado de alta como trabajador por cuenta propia.

Sobre el tipo de cotización, el 81% (60.650) solo cotizan como autónomo, mientras que 14.575 autónomos tienen otro tipo de cotizaciones: 10.575 cotizaciones por cuenta ajena, 1.250 trabajadores autónomos han cobrado el paro, y 2.450 de otros tipos o combinaciones de las dos anteriores. Por último, sobre los episodios de autónomos, el 57,65% (43.200) solo han estado de alta como autónomos en una ocasión, el 22,82% (17.100) cuentan con dos episodios como trabajadores por cuenta propia, hasta 11.125 autónomos cuentan con entre tres y cinco episodios de autónomos, y solo el 4,6% (3.500) tienen más de seis episodios como trabajadores por cuenta propia.

