Casi la mitad de los ayuntamientos gaditanos tiene pendientes informes con la Cámara de Cuentas

Una de cal y otra de arena. Los ayuntamientos gaditanos cumplen a medias su obligación de aportar informes sobre su gestión económica a la Cámara de Cuentas de Andalucía. Solo dos ayuntamientos (San Roque y Villaluenga del Rosario), de los 45 que que tiene la provincia de Cádiz, han cuimplido con este requisito durante los tres últimos años. La mayoría de ellos, 19, no ha presentado sus cuentas. Entre ellos se encuentran Puerto Real, El Puerto de Santa María, Chipiona y Conil.

Por el contrario algo más cumplidores son otros 17, entre los que figuran Algeciras, Chiclana, Cádiz, La Línea, San Fernando y Sanlúcar, entre otros, que han presentado sus cuentas de los ejercicios 2022 y 2023 a falta de 2024.

En el punto intermedio, es decir, que solo han presentado un ejercicio, destacan consistorios como el de Jerez. Tarifa y Vejer.

Estos datos se desprenden del último informe facilitado por el órgano fiscalizador y que corresponde a los ejercicios de 2022, 2023 y 2024.

La Cámara de Cuentas de Andalucía es órgano de control externo de la actividad económica y presupuestaria de la Junta de Andalucía, de los entes locales y del resto del sector público de Andalucía. La Cámara depende del Parlamento de Andalucía y una de sus actividades es la emisión de informes de fiscalización de la actividad de la Administración de la Junta de Andalucía y sus entidades instrumentales.

Así, la Cámara de Cuentas ha publicado esta semana la rendición de información de las entidades locales correspondiente al ejercicio 2024 en materia de Control Interno, Contratos y Convenios y apuntan, según la propia Cámara, que ha aumentado de «manera significativa, lo que supone un avance en términos de transparencia y control del gasto público».

La rendición correspondiente al ejercicio 2024 de la información, a fecha 15 de septiembre, de las entidades locales de Andalucía desvela que en términos porcentuales Andalucía está a un 61% de control interno, un 60% en materia de contratos y un 48% en convenios.

Cádiz pasa la prueba con un aprobado raspado. Pues en dos de las tres áreas (contratos, convenios y control) está por debajo de la media andaluza.

En el caso del Control Interno, Cádiz es la provincia con un nivel de rendición de información de los más sobresalientes de toda la comunidad andaluza con un 65%, frente al 61% de la media andaluza.

En lo que concierne a los Contratos, la provincia de Cádiz se queda con un 57% de aportación de datos de sus ayuntamientos frente a una media andaluza que se sitúa en el 60%.

En materia de Convenios, Cádiz también está por debajo de la media andaluza. Los ayuntamientos gaditanos responden con un 40% frente al 48% de la media andaluza.