Mercadona busca trabajadores sin experiencia y ofrece sueldos de más de 2.000 euros al mes: así puedes solicitar el puesto

En un mercado laboral cada vez más competitivo, la posibilidad de acceder a un contrato fijo y a un sueldo atractivo sin necesidad de experiencia previa es un aliciente para muchos demandantes de empleo. Mercadona ha lanzado una oferta para reforzar su plantilla en la provincia de Cádiz, concretamente en el municipio de Villamartín, donde busca personal de supermercado con diferentes perfiles.

La cadena de supermercados ofrece contrato fijo, formación remunerada desde el inicio y la posibilidad de desarrollarse profesionalmente dentro de la empresa. Además, los trabajadores conocen su horario mensual con antelación, ya que se publica el día 20 del mes anterior.

Condiciones económicas

Las condiciones salariales varían en función de la jornada:

-40 horas semanales (jornadas de 5 días, turnos rotativos de mañana y tarde): sueldo bruto mensual entre 1.685 € y 2.280 €.

-20 horas semanales (jornadas de 5 o 3 días, turnos fijos o rotativos): sueldo bruto mensual entre 843 € y 1.140 €.

-15 horas semanales (jornadas de 2 días): sueldo bruto mensual entre 632 € y 855 €.

La compañía no exige experiencia previa, por lo que la oferta está abierta a un amplio perfil de candidatos. El requisito principal es tener interés en atender a los clientes en un entorno dinámico y contar con la disponibilidad horaria que requiere el puesto.

Cómo solicitar el empleo

La inscripción a la oferta debe realizarse a través del portal de empleo de Mercadona, donde los interesados podrán completar su perfil, seleccionar el puesto y presentar su candidatura.