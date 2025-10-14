«Máxima gravedad» en la evolución pesquera artesanal en Conil: La producción de la lonja cae casi un 50% en nueve años

La Organización de Productores Pesqueros Artesanales de la Lonja de Conil (OPP72) acaba de hacer público un diagnóstico de máxima gravedad sobre la evolución de la actividad pesquera durante el periodo 2015–2024.

Los datos históricos muestran que la producción ha caído de 711.829 kg en 2015 a 364.632 kg en 2024, lo que representa un descenso del 48,8%. Por su parte, las ventas en lonja han resistido gracias al elevado precio en primera venta, pero también han sufrido una caída del 15,17%, equivalente a 692.991,13 euros menos, pasando de 4.569.093,26 euros en 2015 a 3.876.102,13 euros en 2024.

El año 2025 se confirma como uno de los peores registrados, con descensos significativos en volumen de capturas y facturación, lo que pone en riesgo la viabilidad económica de más de 200 familias que forman la flota pesquera del puerto pesquero de Conil.

Entre los factores que explican esta situación se encuentra en primer lugar la proliferación del alga asiática, que invade las redes y reduce la eficacia de las faenas. A eso se unen las alteraciones derivadas del cambio climático, que modifican los ciclos y migraciones de las especies. Y un tercer motivo es la presencia estable del atún rojo en las costas, convertido en depredador permanente que impacta gravemente a la flota artesanal.

Impacto socioeconómico y demandas

Desde la Organización de Productores Pesqueros Artesanales de la Lonja de Conil denuncian que las familias afectadas afrontan costes fijos y variables elevados —cotizaciones, pólizas, aparejos, carnadas y combustible— mientras sus ingresos caen notablemente. Además apuntan que muchas jornadas terminan con descargas muy por debajo de lo necesario o con redes inutilizadas por algas. Un ejemplo reciente son las embarcaciones asociadas Nuevo Bartolito, Mi niña soledad, Mi Nuevo puente Suazo, Depredador 2, que regresaron con toda su faena perdida por la presencia masiva de alga asiática en sus artes de pesca.

La OPP72 solicita a las autoridades competentes la adopción inmediata de medidas que incluyan programas de gestión del alga asiática «que cuenten con la opinión del sector pesquero». A su vez solicitan políticas adaptadas a los efectos del cambio climático en la pesca artesanal, regulación específica sobre la presencia del atún rojo y apoyos financieros directos a la pesca artesanal para garantizar su viabilidad.