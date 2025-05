Maldita hemeroteca: las falsas promesas políticas sobre la llegada del AVE a Cádiz

La provincia de Cádiz, como casi siempre, no interesa, no vende, es despreciada, es usada. El 21 de abril de 1992, coincidiendo con la Exposición Universal de Sevilla, quedó inaugurada la línea del AVE (Alta Velocidad Española), que unía Madrid con la capital de Andalucía, con una longitud de 471 kilómetros. Las obras comenzaron en el año 1987 y se prolongaron durante cinco años. La nueva infraestructura marcó un hito en España, al tratarse de la primera línea de alta velocidad, y no velocidad alta, del país y una de las primeras en Europa con ancho internacional (1.435 mm), distinto al habitual en España (1.668 mm). El coste total del proyecto se estimó por aquel entonces en unos 620.000 millones de pesetas, aproximadamente 3.700 millones de euros. Antes de la llegada del AVE, el tiempo de viaje entre la capital de España y Sevilla alcanzaba las seis horas en tren, la alta velocidad lo redujo a 2 horas y 45 minutos.

A partir de ese momento, todos los territorios de España quisieron y anhelaron una conexión más rápida con la capital. El 11 de octubre de 2003, once años después de la creación de la línea con Sevilla, se inauguraba la segunda línea del AVE, que une Madrid y Lérida, como parte del corredor hacia Barcelona. Con una longitud total de 475 kilómetros, la alta velocidad no llegaría a Barcelona hasta el año 2008, ascendiendo el montante final a los 6.000 millones de euros.

Treinta y tres años más tarde, el AVE llega a las capitales de provincia de A Coruña, Alicante, Albacete, Barcelona, Burgos, Castellón, Ciudad Real, Córdoba, Cuenca, Girona, Granada, Guadalajara, Huesca, León, Lleida, Madrid, Málaga, Murcia, Ourense, Palencia, Pontevedra, Segovia, Sevilla, Tarragona, Valencia, Valladolid, Vigo, Zamora y Zaragoza. Actualmente se están ejecutando las obras para que la alta velocidad llegue a Almería, se han finalizado 7 de los 17 subtramos; y además se encuentran en fase de licitación los trabajos para que el AVE conecte a Vitoria con la alta velocidad. Por otro lado, en Bilbao, San Sebastián, Toledo, Huelva, Burgos y Salamanca, Renfe instaurará el servicio en los próximos seis años.

Por lo tanto, Cádiz, junto a Santander, Logroño y Santander, será la única provincia de España dentro de la península ibérica, sin línea de AVE. La alta velocidad no llegará a Cádiz hasta el año 2050 como tiene previsto la propia Unión Europea desde el año 2024 con la aprobación del Reglamento (UE) 2024/1679, que redefine las prioridades de la Red Transeuropea de Transporte (RTE-T). Cádiz no tendrá AVE hasta 2050, pero los políticos se han jactado de ello, con falsas promesas incumplidas. Maldita hemeroteca.

«La Alta Velocidad llegará a Cádiz en 2012»

A lo largo de la historia han sido muchos los políticos quienes se han apresurado en dar una fecha para la llegada del AVE a Cádiz. Promesas políticas durante veinte años, entre 1992, cuando se inaugura la línea del AVE entre Madrid y Sevilla, y el año 2012, cuando el Gobierno se olvida y reconoce que el proyecto no se ejecutará ni a corto ni a medio plazo.

En el año 2000, tanto el Gobierno como la Junta de Andalucía respaldaban el desdoble de la vía Cádiz-Sevilla. Por aquel entonces, la alcaldesa de la capital gaditana era Teófila Martínez (PP), quien aseguró tras reunirse con el ministro de Fomento, Álvarez Cascos, que el AVE sería una realidad en el año 2006. «Nos encontramos ante una de las apuestas de futuro más decididas que ha hecho jamás un Gobierno por Andalucía y por Cádiz», recalca Martínez», afirmó la actual presidenta de la Autoridad Portuaria de Cádiz.

Un año más tarde, en 2001, de nuevo Teófila Martínez reconocía que el proyecto del AVE a Cádiz «está más adelantado que el de Málaga». A tierras malagueñas llegó la Alta Velocidad en 2007, en concreto en diciembre. Desde el ministerio de Fomento se seguía afirmando en 2001 que en 2006 el tramo entre Cádiz y Sevilla se completaría solo en 53 minutos.

En el año 2006, con el PSOE en el Gobierno, el presidente de Renfe, José Salgueiro, en una visita a Cádiz, pospone la inauguración del AVE en la provincia de Cádiz al año 2009, y asegura que el trayecto hacia la capital de España se completaría en 3 horas y 20 minutos. Los socialistas criticaron que los trabajos de desdoble de la vía entre Utrera y Jerez, de 97 kilómetros, estaban prácticamente sin hacer.

En 2007 las obras avanzan lentamente, pero parece que el AVE, al fin, si cubrirá servicio en Cádiz, aunque mucho más tarde de lo previsto. Los tramos entre Jerez y Cádiz estaban en obras y los que conectaban con la provincia de Sevilla estaban adjudicados para su inicio. El diputado nacional y portavoz socialista en la Comisión de Infraestructuras del Congreso, Salvador de la Encina, retrasa un año más la puesta en marcha de la alta velocidad en Cádiz. «Mucho tendrán que torcerse las cosas para que no esté finalizado en 2010», auguró.

En el año 2008, en el inicio de la segunda legislatura de Zapatero al mando del Ejecutivo, quien fuera ministra de Fomento, Magdalena Álvarez, anuncia en el Congreso de los Diputados que la Alta Velocidad no llegará a Cádiz hasta el año 2012, coincidiendo con el Bicentenario de la Constitución de 1812. Sevilla tuvo en 1992 la EXPO y el AVE, Cádiz tendría el segundo puente y la Alta Velocidad en 2012. El puente se retrasó tres años más (septiembre de 2015) y para el AVE habrá que esperar hasta mediados de siglo.

Entre 2009 y 2010, el Ejecutivo licita las obras y los equipamientos de la línea, pero con plazos de ejecución que iban más allá del año 2012. No obstante, el PSOE defendía que el AVE llegaría a Cádiz, a pesar de que un propio informe de Fomento señalase que las obras no concluirían hasta 2014.

Finalmente, en el año 2011 y sumergido el país en una gravísima crisis económica, el PSOE abandona el gobierno siete años después de su llegada, y el AVE, que iba a instaurarse en Cádiz en 2006, 2007, 2010 y 2012, era aún un sueño.

Pasaron los años, gobernó Mariano Rajoy y apenas se tuvieron noticias del AVE a Cádiz. Las últimas declaraciones oficiales son del ministro de Transporte, Óscar Puente, quien afirmó que las obras «nos va a suponer un montón de dinero» y supondría una inversión «bestial».