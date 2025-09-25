El lugar de Cádiz que aparece en el ranking de las aguas más azules de España: «Un paraíso para los amantes de la naturaleza»

Algunas de las mejores playas de España se encuentran en la provincia de Cádiz. Muchas de ellas son conocidas por su belleza, su arena fina y dorada y el color azul intenso de sus aguas. Esto último, de hecho, ha sido constatado recientemente por la compañía Sixt, que ha realizado un estudio en el que determina cuáles son las playas con las aguas más azules de todo el país.

En el ranking se incluyen zonas costeras y algunos lagos que han sido elegidos en función de la intensidad de los tonos de azules de sus aguas, siendo las primeras las que tienen un azul más puro y las siguientes las que tienen una tonalidad más próxima al verde. Dentro de la lista, además, se incluye un lugar de la provincia de Cádiz que ahora puede presumir de tener una de las aguas más azules de España.

El lugar de Cádiz que tiene el agua más azul

Según el estudio realizado por Sixt, la Bahía de Cádiz es uno de los lugares que tiene las aguas más azules de España. Este enclave de la provincia se sitúa en el puesto número cuatro del ranking y sus aguas bañan algunas playas como Valdelagrana, Playa de Levante o La Costilla, en El Puerto, y la playa de la Cachucha, en Puerto Real.

Así es el tono del agua de la Bahía de Cádiz según Sixt sixt

«La Bahía de Cádiz, un paraíso para los amantes de la naturaleza, combina a la perfección su relevancia histórica con sus tranquilas playas. Con sus profundas aguas azules por descubrir, los viajeros pueden perderse por los pintorescos pueblos costeros que salpican la bahía», se indica en el estudio respecto a la Bahía de Cádiz.

Las aguas más azules de España

El lugar que tiene el agua más azul de toda España según este estudio es el Golfo de Vizcaya, donde es posible encontrar aguas de un color azul muy intenso y profundo. Le siguen la Bahía de Vigo y la Playa de Ses Illetes de Formentera, que completan las tres primeras plazas del ranking y son las únicas que superan a la Bahía de Cádiz en este aspecto.

Ranking completo: 1 Golfo de Vizcaya 2 Bahía de Vigo 3 Playa de Ses Illetes 4 Bahía de Cádiz 5 Lago de Gaube 6 Bahía de la Concha 7 Lagos de Covadonga 8 Laguna de Fuente de Piedra 9 Charco Azul 10 Cala Comte

Para realizar este ranking, los expertos han utilizado fotografías de alta resolución de los diferentes enclaves que posteriormente han sometido a un análisis cromático para identificar la profundidad e intensidad de los tonos azules, estableciendo una clasificación en función de la transparencia de las aguas.