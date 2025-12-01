La lucha contra el alga invasora asiática recibe un impulso con el premio MARES Circulares

El programa MARES Circulares, la iniciativa de Coca-Cola para la protección de entornos acuáticos y la promoción de la economía circular, ha reconocido al proyecto «Plataforma satelital para la detección y monitorización de arribazones del alga invasora Rugulopteryx okamurae», desarrollado por el Instituto de Ciencias Marinas de Andalucía, como ganador en la categoría de 'Proyecto de Investigación' en la octava edición de sus premios.

El estudio, dirigido por la investigadora Sara Haro, ha sido seleccionado por un jurado compuesto por especialistas de universidades y entidades públicas, con la coordinación de Chelonia. El proyecto ha recibido una dotación económica de 10.000 euros destinada a impulsar su desarrollo científico. En esta edición, además, el proyecto CICERO, de la empresa balear Garau Ingenieros S.L.U., ha sido premiado en la categoría de 'Iniciativa empresarial innovadora'.

Innovación contra el alga

El proyecto premiado consiste en la creación de una plataforma web de acceso abierto que, mediante algoritmos avanzados y el análisis de imágenes satelitales, permitirá detectar, monitorizar y cuantificar los arribazones del alga Rugulopteryx okamurae, una de las especies invasoras más dañinas para los ecosistemas costeros.

Esta herramienta dotará a administraciones, científicos y gestores ambientales de una capacidad de respuesta más rápida ante los impactos ambientales y socioeconómicos que provoca esta alga asiática, que afecta a la biodiversidad, a la actividad pesquera y al turismo en numerosas zonas del litoral andaluz. El sistema permitirá realizar un seguimiento en tiempo casi real del fenómeno tanto en el Atlántico como en el Mediterráneo andaluz, con potencial para expandirse a otras regiones.

«Gracias a este premio podremos consolidar un sistema de observación costera que ayude a anticipar impactos y mejorar la gestión ambiental en nuestras costas», señala la responsable del estudio, Sara Haro.

Desde Coca-Cola, entidad impulsora del programa, su directora de Sostenibilidad, Carmen Gómez-Acebo, subraya la importancia de apoyar la investigación y la innovación:

«Con MARES Circulares buscamos no solo reducir el impacto de los residuos en nuestros mares, sino también promover el conocimiento que permita avanzar hacia ecosistemas marinos saludables y biodiversos».

Alga invasora vigilada

Desde su lanzamiento en 2018, MARES Circulares ha desarrollado una intensa labor ambiental en España y Portugal, centrada en la protección y recuperación de ecosistemas marinos. El programa ha logrado recoger más de 3.016 toneladas de residuos, de las cuales 31 toneladas son PET, gracias a la colaboración de más de 60.733 voluntarios en limpiezas de playas, entornos naturales y reservas marinas.

En paralelo, ha impulsado la educación ambiental y el conocimiento científico, con 19 estudios y 11 start-ups premiadas, además de programas formativos que han alcanzado a más de 100.000 personas en más de 230 municipios.

Con la colaboración de más de 1.700 entidades, MARES Circulares ha demostrado el poder de la acción colectiva para proteger la biodiversidad y mejorar los entornos acuáticos.