Localizado un joven en Rota tendido en la playa, desorientado y sin fuerzas tras golpearse en la cabeza

Agentes de la Comisaría de la Policía Nacional de Rota llevaron a cabo en la madrugada del pasado martes, 26 de agosto, un dispositivo urgente de búsqueda para localizar a un joven que había desaparecido cuando regresaba a la urbanización Costa Ballena tras pasar la tarde junto a dos amigos.

Los hechos se produjeron en torno a la 01:00 horas, cuando el joven, tras encontrarse en las inmediaciones de un establecimiento de comida rápida situado en la Avenida de la Libertad, contactó con sus padres para solicitar que lo recogieran. Su padre le indicó que en aproximadamente veinte minutos estaría en el lugar, pidiéndole que permaneciera allí junto a sus amigos. Sin embargo, los tres jóvenes decidieron alquilar patinetes eléctricos para dirigirse a Costa Ballena, cruzándose incluso por el camino con el padre, que al llegar al restaurante no encontró a nadie.

Finalmente, a la vivienda solo llegaron dos de los jóvenes, lo que activó todas las alarmas ante la ausencia del tercero. Inmediatamente se dio aviso a la Policía Nacional, que puso en marcha un dispositivo de búsqueda que se prolongó durante siete horas y en el que participaron más de veinte agentes, con apoyo de efectivos de otras dependencias policiales y la coordinación con los centros hospitalarios de la zona.

El joven fue localizado finalmente tendido en la playa, desorientado y sin fuerzas, tras haber sufrido una caída con un fuerte golpe en la cabeza. El accidente lo habría hecho caminar erráticamente en sentido inverso hacia Rota hasta quedar exhausto. Una vez hallado, fue atendido por los servicios sanitarios, sin que afortunadamente haya sufrido consecuencias de mayor gravedad.

La Policía Nacional recuerda la importancia de extremar la precaución en el uso de patinetes eléctricos, especialmente cuando se combina con el consumo de alcohol, ya que puede acarrear situaciones de gran riesgo. En este caso, la rápida movilización de recursos permitió un desenlace favorable.