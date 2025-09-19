Llovizna matinal en Cádiz a la hora de entrar en los colegios: así se presenta el fin de semana en la provincia

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado para este viernes, 19 de septiembre, avisos amarillos por altas temperaturas en zonas de las provincias de Córdoba, Jaén y Sevilla, donde las máximas alcanzarán los 38 grados. Cádiz se libra de estas alertas, aunque la jornada se presenta marcada por el bochorno.

Según la información publicada en la página web de la Aemet, desde las 13,00 hasta las 20,00 horas estarán presentes los avisos de nivel amarillo en las campiñas cordobesa y sevillana, al igual que en las comarcas jienenses de Morena y Condado, y el Valle del Guadalquivir, donde los termómetros alcanzarán temperaturas máximas de 38ºC.

Asimismo, en las capitales andaluzas se registrarán las siguientes temperaturas máximas: Almería (32ºC), Cádiz (31ºC), Córdoba (39ºC), Granada (36ºC), Huelva (33ºC), Jaén (37ºC), Málaga (28ºC) y Sevilla (37ºC).

En el resto de Andalucía, se esperan cielos nubosos, predominando las nubes medias y altas, con una pequeña probabilidad de chubascos aislados en las sierras por la tarde de este viernes. Además, habrá intervalos de nubes bajas y brumas matinales en el Estrecho.

Por último, las temperaturas mínimas estarán sin cambios, localmente en ascenso; mientras que las máximas estarán en descenso, localmente sin cambios. Asimismo, soplarán vientos moderados de levante en el litoral almeriense y la provincia de Cádiz, que en el área del Estrecho soplará fuerte con rachas ocasionalmente muy fuertes; en el resto, se esperan vientos flojos variables, con intervalos moderados de componente sur por la tarde.

Desde MeteoCádiz se apuntaba el siguiente resumen del panorama meteorológico: «Posible llovizna matinal a la hora de entrar a los coles (cómo no) en Sanlúcar, Chipiona, Rota y toda la Bahía de Cádiz». Así ha sido.

Y se añade: «Casi desaparecen las posibles lluvias débiles para el domingo (mínima probabilidad)».

Fin de semana

De cara al fin de semana, esta es la previsión emitida en las últimas horas por parte de Andalmet:

«Fin de semana marcado por la nubosidad media-alta y calima. Seguirán pasando a ratos bandas de nubosidad aunque también veremos el sol. De estas bandas de nubes no descartamos algunas gotas sueltas, más probables en el interior de las provincias orientales. Aunque bajen algo las temperaturas, seguiremos con alta sensación de bochorno y no será hasta el amanecer del lunes cuando notemos esa bajada importante. El levante dará guerra el viernes y algo menos el sábado en zonas de Cádiz y otras zonas de la Comarca de Antequera, Sierra Sur de Sevilla y zonas de la Subbética cordobesa pero, el domingo, DESAPARECE Y ENTRA EL PONIENTE«.

Y se añadía: «Esas bandas de nubes nos podrán dejar en algunas zonas algunas gotas de barro pasajeras que ya iremos viendo en la previsión diaria. En resumen: que vienen nubes, bochorno, cielos sucios y algunas gotas despistadas de barro transitando por algunas zonas«.