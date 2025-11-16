EMBALSES

Cuánto ha llovido en Cádiz en las últimas horas: así se encuentra el estado de los embalses

Aunque aún es pronto para valorar el impacto total de la borrasca Claudia en los embalses, ya se nota su efecto con el crecimiento del nivel en la última semana

Imagen de archivo del embalse de Guadalcacín
Macarena García

Las lluvias han sido grandes protagonistas durante la última semana. La borrasca Claudia ha llegado con gran fuerza y ha sido necesario activar el aviso amarillo e incluso naranja por momentos, en distintos puntos de la provincia de Cádiz.

Unas precipitaciones que, sin duda, han dejado un impacto positivo en el nivel de los embalses y que aún hay que esperar para valorar completamente lo que han supuesto estas lluvias.

Los datos de este domingo dicen que los embalses gaditanos se encuentran cerca de un 44% de su capacidad. Con respecto a la pasada semana, se han ganado más de 13 hectómetros cúbicos recuperando así, parte de la pérdida durante el verano ya que, tras el encadenamiento de borrascas del pasado mes de marzo, el nivel de los pantanos llegó a superar el 50%.

Mejora notable con respecto a 2024

La buena noticia es que, a pesar de la bajada del nivel de los últimos meses, la situación mejora notablemente a la del año 2024 cuando los pantanos gaditanos recogían 512 hectómetros cúbicos. Una situación que, ahora mismo parece lejana pero que podría volver a repetirse si no se hace una gestión responsable de un recurso tan preciado como es el agua.

Las buenas noticias podrían ser mejores, ya que aún quedan por llegar las últimas lluvias asociadas a esta borrasca que podrán elevar un poco más el nivel de agua embalsada.

